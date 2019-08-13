Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в ЯкутииИзвестия 06:06
Состояние четверых пострадавших в ДТП с легковушкой и грузовиком на трассе «Лена» в Якутии врачи оценивают как стабильно тяжелое. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. Авария произошла утром 13 августа на 379-м км трассы, пишет «Федеральное агентство новостей».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Здоровье
Роботы начнут приглашать сахалинцев на диспансеризацию с 14 августа
Роботизированная система по записи пациентов на бесплатное медицинского обследование заработает в Сахалинской области со среды, 14 августа.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасы
Роскачество рассказало, как выбрать колбасу с качественным и безопасным составом, сообщает Inforeactor.
Обновлено в 03:17
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
Специалисты Института онкологии Дана-Фарбер в Бостоне выявили генную мутацию, которая приводит к развитию онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Обновлено в 02:35
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней
Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.
Обновлено в 06:08
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
В Москве имели место как законные согласованные акции, так и попытки организации беспорядков.
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.
Обновлено в 05:24
Футбол
Экс-форвард ЦСКА расторг контракт с «Жироной»
Испанская «Жирона» сообщила о расторжении контракта с форвардом Сейду Думбия.
Обновлено в 06:06
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия
У стадиона «Лужники» загорелся спорткомплекс
Обновлено в 05:42
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Общество
В Приамурье с памятника погибшим в ВОВ уберут изображение солдат НАТО
Панно на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района Приамурья, где изображены солдаты НАТО, будет заменено, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности главы администрации поселка Ирина Сокольникова.
Обновлено в 00:34
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Общество
Певец Александр Серов будет судиться с ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
На стадионе во Львове перед матчем прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено 11 августа в 20:26
Экономика
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии оказался значительно хуже прогноза
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе упал до отметки минус 44,1 пункта с минус 24,5 пункта в июне, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Обновлено в 05:11
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Невеста Тимати прокатилась на гидроцикле на 9 месяце беременности
Несмотря на поздний срок, девушка не отказывается даже от экстремальных развлечений. К примеру, на днях она прокатилась на водном мотоцикле.
Обновлено в 03:30
Общество
Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России
В личном рейтинге блогер делит все города на те, где он был бы не против пожить, и те, где он не хотел бы жить.
Обновлено в 01:01