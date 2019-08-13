Состояние четверых пострадавших в ДТП с легковушкой и грузовиком на трассе «Лена» в Якутии врачи оценивают как стабильно тяжелое. Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. Авария произошла утром 13 августа на 379-м км трассы, пишет «Федеральное агентство новостей».

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на трассе в Якутии

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