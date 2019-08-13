Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в ЯкутииИзвестия вчера в 20:05
В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости». Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, ДТП произошло на 379-м км трассы.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Футбол
«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции
Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.
Обновлено в 03:48
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Врачи обещали Надежде Ангарской ребенка с синдромом Дауна
Обновлено в 03:57
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:35
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Авто
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.
Обновлено в 03:18
Политика
Юрист попросил ГИБДД наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока Максим Чихунов попросил ГИБДД привлечь президента России Владимира Путина, а также его пассажиров к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено вчера в 08:15
Общество
Хабаровск вошёл в ТОП-10 красивейших городов России по версии Варламова
Примечательно, что Хабаровск Варламов поместил на 8 позицию рейтинга, а Сочи — на 10-ю. Больше ни один город ДФО в первую десятку не вошёл.
Обновлено в 03:14
Общество
В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено в 03:32
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 04:31
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Обновлено в 03:36
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Общество
Кварталы у собора Парижской Богоматери очистят от свинца
В Париже начали большую операцию по очищению кварталов, прилегающих к собору Парижской Богоматери, от загрязнения свинцом.
Обновлено в 03:27
Происшествия
На Шри-Ланке спасли тонущих в океане россиян
Обновлено в 03:24
Происшествия
На Кубани в массовом ДТП с автобусом пострадали пять человек
На Кубани под Новороссийском в районе поселка Горный произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей.
Обновлено в 04:27
Здоровье
Составлен рейтинг регионов России по заболеваемости вирусным гепатитом
Минздрав представил данные о заболеваемости вирусным гепатитом в России, на основе которых RT составил рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с этим заболеванием.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено 11 августа в 01:03
Происшествия
В Хабаровском крае медведь задрал грибника
Возле поселка Сулук в Хабаровском крае медведь набросился на грибника.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Мужчина зарезал жену из-за долгов в Петербурге
Обновлено в 03:13
Политика
Вышинский доставлен в апелляционный суд в Киеве
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен на заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы на продление ему срока содержания под стражей.
Обновлено в 04:12
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Наука
Искусственный интеллект начнет отчислять российских студентов
Опасаться искусственного интеллекта студентам не стоит, уверяют специалисты, так как система призвана стать защитой от предвзятости преподавателей.
Обновлено 11 августа в 23:19