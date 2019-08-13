В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости». Как сообщает пресс-служба управления МЧС по региону, ДТП произошло на 379-м км трассы.

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии

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