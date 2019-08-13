Происшествия

В Якутии пять человек погибли в ДТПРоссийская газета вчера в 20:32

Смертельное ДТП произошло федеральной трассе "Лена" в Якутии. При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.
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Айсен Николаев выразил соболезнования семьям погибших в ДТП на трассе «Лена»

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Все девять погибших и пострадавших в ДТП в Якутии ехали в легковушке

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:16, Вашингтон
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Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
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Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского

Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
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Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Происшествия

В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей

Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.
Обновлено в 01:29
Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Авто

Зять Эрдогана представил летающий автомобиль

Турецкое оборонное предприятие Bayker Makina, которое возглавляет Сельчук Байрактар, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, представило первый в стране летающий автомобиль.
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Происшествия

В Белом море эвакуировали пассажирское судно

Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров экскурсионного судна в Белом море, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 00:42
Происшествия

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Обновлено 11 августа в 21:39
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
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Экономика

Куйвашев увез в Москву проект строительства метро в Екатеринбурге

Куйвашев добавил, что новая ветка метро необходима с учетом строительства новых жилых кварталов и микрорайонов, а также предстоящей Универсиады-2023.
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Происшествия

В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке

В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП.
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Общество

Протестующие вернулись в аэропорт Гонконга

В понедельник днем аэропорт перестал работать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции.
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Политика

В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО

Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
Общество

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Обновлено в 02:22
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Форвард «Реала» может продолжить карьеру в «Бетисе»

Нападающий "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Бетиса", сообщает Marca.
Обновлено вчера в 15:08
Политика

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Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что истоки Днепра находятся на российской территории.
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Общество

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Обновлено 11 августа в 01:07
Общество

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия

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В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.
Обновлено вчера в 16:14
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено вчера в 10:35
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Похудевшая Лолита в 55 лет надела кружевной купальник

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Обновлено вчера в 04:10
Общество

Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 11:37
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