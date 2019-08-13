Происшествия
В Якутии пять человек погибли в ДТПРоссийская газета вчера в 20:32
Смертельное ДТП произошло федеральной трассе "Лена" в Якутии. При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.
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В Якутии в ДТП погибли пять человек и ранены четверо: подробности трагедии
SakhaPress.ruвчера в 22:18
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:16, Вашингтон
Общество
ВНИИ Минтруда определил наиболее востребованные профессии
Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на презентацию института, в этом году наиболее востребованными профессиями в России стали повар, продавец-кассир, педагог профессионального обучения и юрист.
Обновлено в 02:40
Общество
В ночь на 13 августа Москва увидит яркий звездопад Персеиды
В ночь с 12 на 13 августа пройдет самый яркий метеорный поток этого лета.
Обновлено вчера в 14:05
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу
В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота
Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота.
Обновлено в 01:58
Футбол
«Спартак» предложил 10 млн евро за форварда «Галатасарая»
Форвард "Галатасарая" Мбайе Дианье находится в сфере интересов московского "Спартака", информирует Fanatik.
Обновлено в 03:10
Футбол
Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром»
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 01:43
Политика
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского
Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей
Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.
Обновлено в 01:29
Политика
В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Обновлено вчера в 15:52
Авто
Зять Эрдогана представил летающий автомобиль
Турецкое оборонное предприятие Bayker Makina, которое возглавляет Сельчук Байрактар, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, представило первый в стране летающий автомобиль.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Белом море эвакуировали пассажирское судно
Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров экскурсионного судна в Белом море, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Обновлено 11 августа в 21:39
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
Куйвашев увез в Москву проект строительства метро в Екатеринбурге
Куйвашев добавил, что новая ветка метро необходима с учетом строительства новых жилых кварталов и микрорайонов, а также предстоящей Универсиады-2023.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке
В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП.
Обновлено вчера в 00:31
Общество
Протестующие вернулись в аэропорт Гонконга
В понедельник днем аэропорт перестал работать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции.
Обновлено в 03:10
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус
Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.
Обновлено в 02:15
Общество
Уральские казаки хотят открыть в Екатеринбурге зоополицию
Обновлено в 02:22
Футбол
Форвард «Реала» может продолжить карьеру в «Бетисе»
Нападающий "Реала" Мариано Диас попал в сферу интересов "Бетиса", сообщает Marca.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Вернуть Днепр: власти Крыма предъявили Киеву жесткое требование
Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что истоки Днепра находятся на российской территории.
Обновлено в 01:31
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено 11 августа в 01:07
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе
В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита в 55 лет надела кружевной купальник
Звезда решила поделиться с поклонниками новостью о съемках клипа, а чтобы привлечь внимание к сообщению, записала видео, на котором танцует под новую песню «Тело».
Обновлено вчера в 04:10
Общество
Профсоюзы России предложили сократить рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 11:37