Смертельное ДТП произошло федеральной трассе "Лена" в Якутии. При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.

В Якутии пять человек погибли в ДТП

Общество ВНИИ Минтруда определил наиболее востребованные профессии Как отмечает РИА "Новости" со ссылкой на презентацию института, в этом году наиболее востребованными профессиями в России стали повар, продавец-кассир, педагог профессионального обучения и юрист.

Общество В ночь на 13 августа Москва увидит яркий звездопад Персеиды В ночь с 12 на 13 августа пройдет самый яркий метеорный поток этого лета.

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Политика Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в подготовке госпереворота Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Орозбек Опумбаев заявил на пресс-конференции, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев готовился к осуществлению госпереворота.

Футбол Тренер «Порту» поругался с журналистами перед матчем с «Краснодаром» Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау вступил в конфликт с представителями прессы перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром».

Политика Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского Идеология либертарианства, на которую взяла курс партия президента Украины «Слуга народа», опасна тем, что государство сможет отказаться от социальных обязательств.

Происшествия Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Происшествия В Сиднее вооруженный мачете мужчина попытался напасть на людей Женщина получила ранения в результате нападения во вторник мужчины с мачете на прохожих в центре Сиднея.

Политика В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.

Авто Зять Эрдогана представил летающий автомобиль Турецкое оборонное предприятие Bayker Makina, которое возглавляет Сельчук Байрактар, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, представило первый в стране летающий автомобиль.

Происшествия В Белом море эвакуировали пассажирское судно Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров экскурсионного судна в Белом море, передает RT со ссылкой на сообщение ведомства.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Экономика Куйвашев увез в Москву проект строительства метро в Екатеринбурге Куйвашев добавил, что новая ветка метро необходима с учетом строительства новых жилых кварталов и микрорайонов, а также предстоящей Универсиады-2023.

Происшествия В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП.

Общество Протестующие вернулись в аэропорт Гонконга В понедельник днем аэропорт перестал работать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции.

Политика В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Происшествия Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на помощь альпинисту, сорвавшемуся на склоне Эльбруса при восхождении, сообщил ТАСС во вторник замначальника отряда Альберт Хаджиев.

Политика Вернуть Днепр: власти Крыма предъявили Киеву жесткое требование Постпред республики при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул, что истоки Днепра находятся на российской территории.

Общество В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.

Происшествия Пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой в Анапе В тире Анапы 11 августа произошел конфликт, в котором девушка получила по голове винтовкой.

Шоу-бизнес Похудевшая Лолита в 55 лет надела кружевной купальник Звезда решила поделиться с поклонниками новостью о съемках клипа, а чтобы привлечь внимание к сообщению, записала видео, на котором танцует под новую песню «Тело».