СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в ПриморьеРИА Новости 18:58

Следователи в Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек на пожаре в частном доме, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ. Ранее в МЧС сообщили, что тела пяти человек найдены на пожаре в частном доме в Шкотовском районе Приморья.

СК возбудил дело после гибели пяти человек при пожаре в Приморье

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