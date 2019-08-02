В больницу за помощью обратились 19 человек, 15 - госпитализированы. Из них пятеро — в крайне тяжелом состоянии. Для их транспортировки в краевой центр мы направили 4 реанимобиля с врачебными бригадами, также на месте уже начали работу еще две специализированных бригады из краевой больницы.

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Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

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