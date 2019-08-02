Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на СтавропольеRT на русском вчера в 22:32
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.
Читать в источнике
Оценить85
В больницу за помощью обратились 19 человек, 15 - госпитализированы. Из них пятеро — в крайне тяжелом состоянии. Для их транспортировки в краевой центр мы направили 4 реанимобиля с врачебными бригадами, также на месте уже начали работу еще две специализированных бригады из краевой больницы.
— Владимир Владимиров, российский политикАргументы и Факты - Ставрополь 02:25
Подробнее о событии
Показать все источники
В УГИБДД Ставрополья отмели версию об усталости водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком
Сайт Ставрополя 1777.ru01:57
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:59, Ашберн
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Общество
Названо самое чистое место для купания в Черном море
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Авто
Volkswagen тестирует новый кроссовер для России и Южной Америки
Автомобиль был замечен во время испытаний. Уже известно, что версия для Южной Америки и России получит "имя" Volkswagen Tarek.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Авто
Skoda выпустит модели Kamiq и Scala в версии Monte Carlo
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Обновлено в 01:39
Политика
США могут начать блокаду Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности блокады Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Россия предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Сергей Рябков пояснил, что Москва предложила США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как российский, объявленный главой государства, заявившим, что до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих систем, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике
Обновлено вчера в 11:58
Авто
Названы топ-10 популярных автомобилей, зарегистрированных на юрлиц
В ТОП-10 еще оказались: Renault Logan (50,9 тыс. ед.), Ford Focus (50,6 тыс. ед.), LADA 2107 (47,5 тыс. ед.), LADA Largus (42,3 тыс. ед.) и ГАЗ-3102 (40,5 тыс. ед.).
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Кличко сравнил себя с английской королевой
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Политика
МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы
Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Здоровье
Минздрав нашел самую медленную скорую помощь в России
«Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в %: более 60 минут — Томская область (10,34), Самарская область (10,13) Тверская область (9,44)», — указано в сборнике.
Обновлено в 02:19
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Музыка
Rammstein покорили самую крупную концертную площадку России
Обновлено вчера в 06:59
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на 2 августа
Синоптики рассказали, что гостей и жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями и небольшие дожди в пятницу, 2 августа.
Обновлено в 00:45
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук
Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
Обновлено в 01:38
Экономика
Акционеры UC Rusal одобрили перерегистрацию компании в России
Акционеры одобрили внесение изменений в устав UC Rusal в соответствии с российским законодательством и принятие нового корпоративного устава с учетом изменений, необходимых для продолжения деятельности компании в качестве международной.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
Обновлено в 00:49
Футбол
«ПСЖ» лишил Неймара премии в размере €5 млн
"Пари Сен-Жермен" лишил нападающего Неймара премии в размере €5 млн, сообщает UOL.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Общество
Названы российские регионы с наибольшим числом абортов
Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Кино
Киану Ривз сыграет злодея в новом «Форсаже»
Актёр Киану Ривз исполнит одну из ключевых ролей второй части фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу». Он будет играть главного антагониста.
Обновлено вчера в 14:10
Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Тульский «Арсенал» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
Пять человек задержаны по делу о массовых беспорядках в центре Москвы
Обновлено вчера в 16:04
Армия и оружие
Ракеты КНДР не долетели до исключительной экономической зоны Японии
Снаряды упали в акватории Японского моря за пределами исключительной экономической зоны японского государства, передает телерадиокомпания NHK.
Обновлено вчера в 17:12