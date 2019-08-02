Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на СтавропольеRT на русском вчера в 22:32

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с транспортным средством в Апанасенковском районе Ставропольского края. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.
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Пять человек погибли и 14 пострадали в результате ДТП с автобусом на Ставрополье

Пять человек погибли и 14 пострадали в пятницу в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края. Об этом журналистам сообщили в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.
ТАССвчера в 22:59

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На Ставрополье пятеро погибли в ДТП грузового автомобиля и рейсового автобуса

Сайт Ставрополя 1777.ruвчера в 23:27

Пять человек погибли в аварии под Ставрополем

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Число пострадавших в результате ДТП с автобусом на Ставрополье увеличилось до 18

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На Ставрополье в результате ДТП с автобусом погибли пять человек

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Автобус столкнулся с грузовиком на Ставрополье: пятеро погибли и 14 пострадали

Своё ТВвчера в 22:42

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье возросло до 18

RT на русскомвчера в 23:09
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
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В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
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Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде

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Планета вращается вокруг маленькой звезды в созвездии Гидры, сообщает Business Insider.
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Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
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