Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на СтавропольеRT на русском вчера в 22:32
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с транспортным средством в Апанасенковском районе Ставропольского края. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.
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Пять человек погибли и 14 пострадали в пятницу в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края. Об этом журналистам сообщили в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.ТАССвчера в 22:59
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На Ставрополье пятеро погибли в ДТП грузового автомобиля и рейсового автобуса
Сайт Ставрополя 1777.ruвчера в 23:27
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:46, Ашберн
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