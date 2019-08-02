Пять человек погибли и 14 пострадали в пятницу в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края. Об этом журналистам сообщили в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

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По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с транспортным средством в Апанасенковском районе Ставропольского края. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

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