Для их транспортировки в краевой центр мы направили 4 реанимобиля с врачебными бригадами, также на месте уже начали работу еще две специализированных бригады из краевой больницы.

Четырнадцать пассажиров автобуса, который столкнулся с грузовиком в Апанасенковском районе Ставрополья, находятся в больнице. Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора региона, пять человек погибли и 18 пострадали. Четверым оказана помощь на месте.

После ДТП в Ставрополье 5 человек погибло и 14 госпитализировано

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Общество Медведев поручил полностью избавиться от аварийного жилья на Курилах Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что задача — в ближайшие 6−7 лет справиться с аварийным жильём на Сахалине полностью.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Общество Пнувшую бездомного пермскую чиновницу уволили из Росреестра Сотрудницу Росреестра после проведения служебной проверки уволили за неподобающее поведение.

Происшествия В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Армия и оружие Ракетный корабль «Смерч» оснастили новейшей артиллерийской установкой Российский модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" получил новейшую артиллерийскую установку АК-176МА, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает "Интерфакс".

Политика Китай опротестовал выход США из ДРСМД Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Наука Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.

Космос Космический аппарат LightSail 2 успешно демонстрирует полет LightSail 2 стал космическим кораблем, использующим солнечное плавание для движения на околоземной орбите, первым небольшим космическим кораблем для демонстрации солнечного плавания и вторым в истории солнечным парусным кораблем для успешного полета после японского ИКАРОСА, который был запущен в 2010 году.

Политика В Южной Корее назвали безрассудством усиление Японией торговых санкций Республика Корея сожалеет об эскалации напряженности в связи ужесточением Токио ограничений на экспорт высокотехнологичных комплектующих.

Общество В Нидерландах ввели запрет на ношение никаба в общественных местах В Нидерландах вступил в силу запрет на ношение бурки и никаба в общественных местах.

Происшествия Шесть взрывов прогремели в Бангкоке Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.

Происшествия В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

Происшествия В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).

Армия и оружие СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.

Футбол Группа Rammstein может посетить матч «Зенита» с «Краснодаром» Как ранее сообщали «Кубанские новости», 3 августа в матче 4-го тура чемпионата России «Краснодар» в Санкт-Петербурге встретится с местным «Зенитом».

Гаджеты Пять смартфонов Lenovo презентовали в РФ Модель была представлена на мероприятии как Lenovo ZP. Самым доступным смартфоном из представленных становится Lenovo A5.

Общество Российские математики решили пример, рассоривший пользователей Сети Известные российские математики дали ответ на пример из школьного курса математики, породивший споры в социальных сетях, сообщает ТАСС.

Экономика Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.