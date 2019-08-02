Происшествия
После ДТП в Ставрополье 5 человек погибло и 14 госпитализированоРоссийская газета 01:29
Четырнадцать пассажиров автобуса, который столкнулся с грузовиком в Апанасенковском районе Ставрополья, находятся в больнице. Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора региона, пять человек погибли и 18 пострадали. Четверым оказана помощь на месте.
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Для их транспортировки в краевой центр мы направили 4 реанимобиля с врачебными бригадами, также на месте уже начали работу еще две специализированных бригады из краевой больницы.
— Владимир Владимиров, российский политикИнтерфакс - Россия 01:34
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В УГИБДД Ставрополья отмели версию об усталости водителя автобуса, столкнувшегося с грузовиком
Сайт Ставрополя 1777.ru01:57
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Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
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Общество
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Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что задача — в ближайшие 6−7 лет справиться с аварийным жильём на Сахалине полностью.
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Общество
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Религия
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Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
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Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
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Футбол
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Армия и оружие
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Российский модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" получил новейшую артиллерийскую установку АК-176МА, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Китай опротестовал выход США из ДРСМД
Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:11
Наука
Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг
Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.
Обновлено в 01:40
Космос
Космический аппарат LightSail 2 успешно демонстрирует полет
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Обновлено вчера в 03:14
Политика
В Южной Корее назвали безрассудством усиление Японией торговых санкций
Республика Корея сожалеет об эскалации напряженности в связи ужесточением Токио ограничений на экспорт высокотехнологичных комплектующих.
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В Нидерландах ввели запрет на ношение никаба в общественных местах
В Нидерландах вступил в силу запрет на ношение бурки и никаба в общественных местах.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Общество
Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых
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Происшествия
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Армия и оружие
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Группа Rammstein может посетить матч «Зенита» с «Краснодаром»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 3 августа в матче 4-го тура чемпионата России «Краснодар» в Санкт-Петербурге встретится с местным «Зенитом».
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Обновлено вчера в 13:17
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СК поблагодарил «Дождь» за помощь во время беспорядков в Москве
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Общество
Российские математики решили пример, рассоривший пользователей Сети
Известные российские математики дали ответ на пример из школьного курса математики, породивший споры в социальных сетях, сообщает ТАСС.
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Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
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Армия и оружие
Пушков: латвийский генерал не удивил угрозами в адрес России
Алексей Пушков прокомментировал заявление латвийского генерала, который решил запугать Россию «мощью» армии Латвии.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Москве задержан стрелявший в конкурента мужчина
Полиция задержала на юго-востоке столицы подозреваемого в стрельбе из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Москвы.
Обновлено в 04:15