Пять британцев арестованы в Мадриде перед финалом Лиги чемпионовSoccer.ru 05:17

Испанская полиция арестовала пятерых британцев накануне финала Лиги чемпионов в Мадриде. Они были задержаны за нападения, в том числе на сотрудников полиции.

Пять британцев арестованы в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов

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