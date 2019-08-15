Общество
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 годуГазета.Ru 00:03
В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата. Как выяснилось, в прошлом году самыми юными родителями стали мамы в возрасте 12 лет.
Читать в источнике
Оценить103
с чего всё началось
В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата. Как пояснил РИА Новости директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, в некоторых регионах страны такое считается нормальным.РИА Новостивчера в 20:04
Подробнее о событии
Показать все источники
В России насчитали пять 17 летних мам, у которых родилось по пять детей
Национальная служба новостей00:55
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Культура
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию
Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
В Японии эвакуируют 580 тысяч человек из-за тайфуна
В Японии около 580 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации в связи с приближением тайфуна «Кроса».
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трехлетней девочки, пропавшей в среду в Омске, сообщает СУСК области.
Обновлено в 00:26
Шоу-бизнес
Ида Галич подтвердила слухи о беременности
Слухи о беременности 29-летней Иды появились в сети после того, как она посетила один из лучших перинатальных центров Москвы, в котором ее и заметили поклонниками.
Обновлено вчера в 21:53
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 08:43
Футбол
«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА
"Ливерпуль" победил "Челси" в матче Суперкубка УЕФА.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки
Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия
Эмилиано Сала был отравлен угарным газом
Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Пермский мастер отправил Леди Гаге серьги-обереги
Хендмейд-мастер из Перми Александр Дьяков отправил американской певице и актрисе серьги ручной работы.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП
Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на мосту между Саратовом и Энгельсом, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:32
Авто
Самая дешевая модель Hyundai вышла на глобальный рынок
Самая дешевая модель южнокорейского производителя Hyundai после появления в Индии вышла на глобальный рынок.
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Неймар снова вспомнил победу «Барселоны» над «ПСЖ»
Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями
Обновлено вчера в 23:06
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Здоровье
Здоровых детей в России к концу обучения не остаётся
Установлено, что за время обучения в образовательном учреждении здоровых детей в школах не остаётся.
Обновлено в 00:54
Киберспорт
Призовой фонд The International 2019 превысил $ 33 млн
Несколько минут назад общий призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 превысил отметку в $ 33 млн.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено вчера в 15:31