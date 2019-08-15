В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, говорится в тематическом отчете Росстата. Как пояснил РИА Новости директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, в некоторых регионах страны такое считается нормальным.

с чего всё началось

В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата. Как выяснилось, в прошлом году самыми юными родителями стали мамы в возрасте 12 лет.

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

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