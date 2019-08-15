Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 годуГазета.Ru 00:03

В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата. Как выяснилось, в прошлом году самыми юными родителями стали мамы в возрасте 12 лет.
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Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку

В России в прошлом году родились пять детей, которые стали пятыми по счету для их 17-летних матерей, следует из данных Росстата. Также 919 детей появились на свет у 15-летних девушек, при этом 22 из них стали мамами уже во второй раз.
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