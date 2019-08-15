В России в прошлом году родились пять детей, которые стали пятыми по счету для их 17-летних матерей, следует из данных Росстата. Также 919 детей появились на свет у 15-летних девушек, при этом 22 из них стали мамами уже во второй раз.

с чего всё началось

В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата. Как выяснилось, в прошлом году самыми юными родителями стали мамы в возрасте 12 лет.

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Происшествия Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры аварийной посадки самолета А321 близ Жуковского.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Происшествия В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.

Интернет Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.

Футбол Агент Селюк назвал Сулейманова самым талантливым футболистом России Агент в своем Twitter написал, что не только согласен с бойцом, но и вообще считает Сулейманова самым талантливым футболистом страны.

Культура У погибшего солиста Prodigy были многомиллионные долги Покончивший с собой солист The Prodigy Кит Флинт имел долг в 7,3 млн фунтов стерлингов долга по кредитам и налоговым отчислениям, передает The Sun.

Энергетика Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Шоу-бизнес Ида Галич объявила о беременности Популярная Instagram-блогерша Ида Галич подтвердила слухи о своей беременности.

Происшествия В Кирове нашли тело трехлетнего ребенка с ножевыми ранениями "Вечером 14 августа в следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир, расположенных на улице Дружбы города Кирова, найдено тело мальчика 2016 года рождения с признаками насильственной смерти, на теле ребенка обнаружено несколько ножевых ранений", - сообщает ведомство.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.

Политика Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Происшествия В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.

Экономика Группа Х5 увеличила квартальную прибыль в полтора раза Скорректированная EBITDA Х5 (до учета расходов по LTI и прочих выплат на основе акций) выросла на 24,2%, до 36,599 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,4% против 7,7% годом ранее.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Политика Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.

Кино Вышел мод для The Witcher 3, заменяющий Геральта на Генри Кавилла Энтузиасты выпустили модификацию, которая заменяет Геральта в The Witcher 3: Wild Hunt на Генри Кавилла (Henry Cavill) в образе ведьмака.

Происшествия У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».