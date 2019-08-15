Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 годуГазета.Ru 00:03

В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата. Как выяснилось, в прошлом году самыми юными родителями стали мамы в возрасте 12 лет.
Читать в источнике
Комментировать556
с чего всё началось

Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку

В России в прошлом году родились пять детей, которые стали пятыми по счету для их 17-летних матерей, следует из данных Росстата. Также 919 детей появились на свет у 15-летних девушек, при этом 22 из них стали мамами уже во второй раз.
РИА Новости01:56

Подробнее о событии

Демограф рассказал, где в России больше всего многодетных несовершеннолетних

URA.Ru05:27

Росстат подсчитал родивших по пятому ребенку несовершеннолетних россиянок

РБК01:26

Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году по пятому ребёнку

RT на русском02:00

Пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку

РИА Новости01:56

Онищенко «по-прокурорски» прокомментировал данные Росстата по малолетним мамам

ФАН06:04

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Газета.Ru00:03

Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка

Ридусвчера в 20:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Бузова обратилась к Путину с просьбой наградить экипаж самолета А-321

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поблагодарила командира экипажа и второго пилота за предотвращение страшной катастрофы, и попросила президента наградить всех членов экипажа самолета.
Обновлено в 06:56
Политика

Ходорковский создал группу по поддержке гражданского общества в РФ

По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку.
Обновлено в 06:44
Гаджеты

Компания Apple подтвердила блокировку батарей iPhone и объяснила ее причину

Как известно, Apple препятствует замене аккумулятора в современных смартфонах iPhone, программным путем блокируя доступ к сведениям о состоянии батареи, если замена произведена не в собственном сервисном центре Apple или не в авторизованном сервисном центре.
Обновлено в 02:18
Политика

Путин отказался отдать операторам частоты для 5G

Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Пассажиры аварийно севшего самолета отказались лететь в Крым

Обновлено в 06:50
Игры

Вышел трейлер новой игры Need for Speed Heat

На YouTube-канале компания EA разместила ролик новой части Need for Speed Heat из гоночной серии.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Армия и оружие

Боевики захватили пилота сбитого в Сирии истребителя Су-22

Обновлено в 00:45
Экономика

У половины россиян нашли кредиты

Около половины опрошенных россиян (51%) оказались закредитованы, выяснили эксперты ВЦИОМ.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика

МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Финансы

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
Обновлено в 06:37
Космос

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Обновлено вчера в 11:11
Политика

В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США

Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Кино

Новый мод для «Ведьмака» дает главному герою внешность Генри Кавилла

Обновлено в 02:41
Политика

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки

Обновлено в 06:10
Происшествия

Выбросил из окна: в Красноярске отец убил свою четырехмесячную дочь

Тело четырехмесячной девочки было обнаружено в Ленинском районе Красноярска под окнами общежития в четверг утром, 15 августа.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Минюст предупредил о новом виде телефонного мошенничества

В Министерстве юстиции рассказали о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 03:56
Единоборства

Порье пообещал пустить Нурмагомедову кровь

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что во время боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым покажет, что у россиянина может идти кровь.
Обновлено в 06:53
Общество

Для телешоу «Дом-2» в Новой Москве построят павильоны на 4 тыс. кв. м

Новая площадка увеличится на 60% и составит 4 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте столичного стройкомплекса со ссылкой на заявление руководителя департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри с сыном тайно уехали на Ибицу

Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Макгрегор ударил пожилого мужчину по лицу за отказ выпить его виски

Обновлено в 05:15
Политика

Тринадцать штатов США подали иск против Трампа

Генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон в составе группы из 13 штатов подал иск против администрации президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Москве прошли обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у группы компаний «1520», которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.
Обновлено вчера в 09:42
Здоровье

В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за угрозы африканской чумы свиней

Обновлено в 03:14
Политика

Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»

Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное