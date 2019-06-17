Армия и оружие
Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в ДонбассеLenta.ru вчера в 20:16
Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе расстрелял своих подчиненных, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
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с чего всё началось
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, выступая перед журналистами, сообщил, что командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих солдат.Московский Комсомолецвчера в 18:15
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