Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в ДонбассеLenta.ru вчера в 20:16

с чего всё началось

Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе расстрелял своих подчиненных, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе

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