Армия и оружие

Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в ДонбассеLenta.ru вчера в 20:16

Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе расстрелял своих подчиненных, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
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«18 июня в районе населённого пункта Троицкое командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь на поражение из автомата по трём военнослужащим, которые предприняли попытку оставить свои позиции», — заявил
 офицер ЛНР.
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