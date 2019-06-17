Армия и оружие
Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в ДонбассеLenta.ru вчера в 20:16
Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе расстрелял своих подчиненных, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
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с чего всё началось
«18 июня в районе населённого пункта Троицкое командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь на поражение из автомата по трём военнослужащим, которые предприняли попытку оставить свои позиции», — заявил офицер ЛНР.RT на русскомвчера в 23:13
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