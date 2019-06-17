Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в ДонбассеLenta.ru 20:16

с чего всё началось

Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе расстрелял своих подчиненных, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе

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Общество В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени» Норвежский остров, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, хочет отказаться от времени на этот период, сообщает CNN.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

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Футбол Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.

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