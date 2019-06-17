Армия и оружие
Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в ДонбассеLenta.ru 20:16
Командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе расстрелял своих подчиненных, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказал представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, выступая перед журналистами, сообщил, что командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих солдат.Московский Комсомолец18:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:47, Вашингтон
Политика
Аксенов оценил доклад о крушении MH17
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад международной следственной группы о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Обновлено в 18:31
Общество
В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени»
Норвежский остров, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, хочет отказаться от времени на этот период, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Наука
Антидепрессанты снизили восприимчивость к чужой боли
Способность к эмпатии не пропадает при депрессии, но умение сопереживать чужой боли может нарушиться при приеме антидепрессантов.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.
Обновлено в 03:28
Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления «Кротом»
Продюсер Бари Алибасов дал телеведущему Андрею Малахову первое интервью после отравления, рассказав о самочувствии и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Наука
На Украине обнаружили предполагаемую могилу Богдана Хмельницкого
Украинские ученые обнаружили загадочный склеп, который находился под Ильинской церковью в селе Суботов Черкасской области.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 17:33
Общество
ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
Большинство россиян (75%) планируют следить за прямой линией с президентом Владимиром Путиным, его ответы на вопросы вызывают интерес у почти 80% граждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров
Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.
Обновлено в 17:23
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне
Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых.
Обновлено в 16:57
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Политика
Посольство России в США прокомментировало приговор Олегу Тищенко
Напомним, накануне суд американского штата Юта приговорил Олега Тищенко к одному году тюрьмы по обвинению в покупке документации к американскому истребителю F-16 в нарушение законов США.
Обновлено в 20:16
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 00:49
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Экстремисты убили 17 человек на севере Буркина-Фасо
Вооруженные боевики напали на один из населенных пунктов на севере Буркина-Фасо, в результате атаки погибли 17 мирных жителей, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено в 20:21
Футбол
Коутиньо: не знаю, продолжу ли карьеру в «Барселоне»
Бразильский полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заявил, что на данный момент он пока не может ничего сказать о своём будущем.
Обновлено в 17:50