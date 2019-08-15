Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем. Об этом информирует РИА "Новости"со ссылкой на пресс-службу центрального округа Росгвардии.

Армия и оружие На Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность из-за тайфуна «Кроса» Режим повышенной штормовой готовности ввели в местах дислокации сил Тихоокеанского флота из-за тайфуна "Кроса", сообщает пресс-служба ТОФ.

Путешествия Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Происшествия Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.

Политика В Донбассе назвали число получивших гражданство России За получением российского гражданства обратились более 60 тысяч жителей Донбасса.

Общество Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».

Здоровье Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка — информацию приводят в Росстате.

Политика Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Гаджеты В Интернете появились характеристики iPhone 11 Осталось совсем мало времени до официального старта таких гаджетов как iPhone 11 Pro, iPhone 11 и iPhone 11R, а уже сейчас во всемирной паутине появляется информация о характеристиках данных устройств.

Политика Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами Члены неформального «Клуба 1 июля», в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), предложили правительству немедленно отменить «возмутительный приказ» Минобрнауки об ужесточении рекомендаций по приему зарубежных коллег в подведомственных организациях.

Технологии В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником «Монако» ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.

Шоу-бизнес Максим Виторган и Нино Нинидзе познакомили детей Нинидзе и Виторган часто проводят время вместе: посещают светские мероприятия, отправляются в путешествие.

Экономика Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, объявила о покупке магазинов Sela.

Происшествия Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.

Экономика Медведев утвердил стратегию развития экспорта услуг до 2025 года В России утверждена стратегия развития экспорта услуг до 2025 года.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.

Авто Прототип обновленного Mercedes-AMG E63 попал фотошпионам Ресурс carsweek.ru опубликовал фото с тестовых заездов обновленной версии Mercedes-AMG E63.

Происшествия Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

Гаджеты Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.

Политика Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.

Общество Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321 Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил «Известиям», что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.

Общество Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров Ведомство рассчитывает, что после пересмотра границ зон контроля их площади сократятся.