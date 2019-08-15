Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцемГазета.Ru 15:04
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем. Об этом информирует РИА "Новости"со ссылкой на пресс-службу центрального округа Росгвардии.
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Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.
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В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы»
Строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, начнется, вероятно, в 2030 году, а готов он должен быть между 2035 и 2040 годами, сообщил в четверг журналистам глава минпромторга республики Карел Гавличек.
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Кононов: в первые минуты «Спартак» не ожидал такого настроя соперника
В первые минуты наши игроки не ожидали такого настроя соперника.
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Армия и оружие
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Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
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Fiat хочет создать конкурента Hyundai Creta
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Медведев утвердил стратегию развития экспорта услуг до 2025 года
В России утверждена стратегия развития экспорта услуг до 2025 года.
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Ресурс carsweek.ru опубликовал фото с тестовых заездов обновленной версии Mercedes-AMG E63.
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Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
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Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
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Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321
Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов заявил «Известиям», что для предотвращения инцидентов с птицами необходимо составить индивидуальный паспорт для каждого аэропорта.
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Общество
Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров
Ведомство рассчитывает, что после пересмотра границ зон контроля их площади сократятся.
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Спорт
Италию могут отстранить от Олимпиады-2020 и лишить права на Игры-2026
Италию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2020 в Токио и лишить права проведения Олимпийских игр 2026 года из-за принятого местным парламентом закона о спорте и внутриполитического кризиса.
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