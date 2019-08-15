Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцемГазета.Ru 15:04
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем. Об этом информирует РИА "Новости"со ссылкой на пресс-службу центрального округа Росгвардии.
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