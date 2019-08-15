Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем. Об этом информирует РИА "Новости"со ссылкой на пресс-службу центрального округа Росгвардии.

Шоу-бизнес Рианна познакомила маму с бойфрендом-миллиардером, пишут СМИ Певица и актриса Рианна познакомила маму с бойфрендом Хассаном Джамилем - миллиардером из Саудовской Аравии, сообщает People.

Политика СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.

Армия и оружие Иран представил модернизированный радар «Falagh» для своего ОПК Генеральный штаб ВС Ирана на фоне обострения отношений с Соединенными Штатами представил усовершенствованную радиолокационную станцию «Falagh» для обнаружения воздушных угроз.

Происшествия Пассажиры аварийно севшего A321 прибыли в Крым другим бортом Резервный борт с 65 пассажирами совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта Airbus A321 прибыл в аэропорт Симферополя.

Происшествия В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.

Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).

Происшествия Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».

Общество ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.

Политика Украина, Польша и США готовят Европе газовый кризис Украина с помощью США и Польши разрабатывает энергетический меморандум, на основе которого будет вести переговоры с Российской Федерацией о новом транзитном контракте.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Космос Обнаружен новый вид космических катастроф Астрономы подтвердили существование нового класса сверхновых, в ходе которых звезда полностью уничтожается, не оставляя нейтронную звезду или черную дыру.

Политика Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.

Армия и оружие Джонсон обсудил со Столтенбергом будущее взаимодействие в рамках НАТО В рамках беседы стороны договорились продолжать совместную работу для преодоления общих вызовов и противостояния меняющимся угрозам.

Авто В Германии отзывают 1,5 тысячи автомобилей Lada Niva По информации местных СМИ, причиной отзыва стала неправильная укладка электрического кабеля генератора, который при определенном стечении обстоятельств может привести к возгоранию машины (дистрибьютор отмечает, что вероятность такого развития событий очень мала).

Общество В Ростовском порту экипаж теплохода объявил акцию протеста В порту Ростова-на-Дону экипаж теплохода Vostok объявил акцию протеста из-за невыплаты зарплаты.

Шоу-бизнес Рэпер Тимати отмечает день рождения Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.

Политика Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».

Авто УАЗ разрабатывает новую платформу для «Патриот-2020» Как выяснилось, УАЗ разрабатывает новую платформу для «Патриот-2020», причем ее созданием УАЗ занимается совместно с НАМИ.

Футбол АЗ разгромил «Мариуполь» в ответном матче квалификации Лиги Европы В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы голландский АЗ дома разгромил со счетом 4:0 украинский «Мариуполь».

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах СМИ неверно трактовали слова главы МИД России Сергея Лаврова об условиях заключения мирного договора с Японией, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Шоу-бизнес Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы Снимок, на котором можно разглядеть лицо малышки появился в stories одно из подруг певицы.