Происшествия

Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцемГазета.Ru 15:04

Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем. Об этом информирует РИА "Новости"со ссылкой на пресс-службу центрального округа Росгвардии.
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