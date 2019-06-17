Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в ДонбассеРИА Новости 18:07

с чего всё началось

Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций. Об этом рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

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