Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в ДонбассеИзвестия 21:49
Командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с позиций.
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с чего всё началось
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, выступая перед журналистами, сообщил, что командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих солдат.Московский Комсомолец18:15
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