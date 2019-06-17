Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в ДонбассеИзвестия 21:49

Командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с позиций.
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с чего всё началось
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, выступая перед журналистами, сообщил
, что командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих солдат.
Московский Комсомолец18:15

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