Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в ДонбассеИзвестия 21:49

с чего всё началось

Командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с позиций.

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

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