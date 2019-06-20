Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в ДонбассеГазета.Ru вчера в 19:05
Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, украинский военный находился в состоянии алкогольного опьянения.
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с чего всё началось
«18 июня в районе населённого пункта Троицкое командир взвода одного из подразделений 30-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь на поражение из автомата по трём военнослужащим, которые предприняли попытку оставить свои позиции», — заявил офицер ЛНР.RT на русскомвчера в 23:13
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:52, Вашингтон
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