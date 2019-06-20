Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в ДонбассеГазета.Ru вчера в 19:05

с чего всё началось

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, украинский военный находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Кино «Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».