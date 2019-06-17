Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в ДонбассеГазета.Ru вчера в 19:05

с чего всё началось

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, украинский военный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками в Раменском задержали за фальсификацию дела Следствие считает, что полицейский был организатором преступной группы, его действия квалифицированы как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, фальсификация доказательств, а также незаконное хранение наркотиков без цели сбыта.

Транспорт Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ «Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.

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Здоровье Жители Струнино вновь обратились к Путину по вопросу больницы Инициативная группа местных жителей обратилась к президенту Владимиру Путину во время прямой линии в июне 2018 года.

Футбол Федун рассказал о причинах увольнения Карреры Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, что послужило причиной увольнения итальянского тренера Массимо Карреры осенью 2018 года, передает "Чемпионат.com".

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Общество Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.

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Политика WP: замгоссекретаря США Томпсон дружила с экс-бойфрендом Бутиной Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон вместе с мужем были друзьями бывшего молодого человека Марии Бутиной Пола Эриксона, сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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