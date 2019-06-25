Происшествия
20-летний форвард «Севильи» устроил ДТП, в котором погибли молодожёныЧемпионат 06:25
Как сообщает Mundo Deportivo, 23 июня 20-летний футболист ехал на своём автомобиле, превысил скорость и потерял управление, после чего влетел в находящуюся впереди машину. Во втором автомобиле находилась пара, которая обручилась днём ранее и готовилась к свадьбе.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Гаджеты
64-мегапиксельный камерофон Realme красуется на первом рендере
Дизайнер Аджай Сони (Ajay Soni), который, как и многие другие пользователи Twitter в последнее время, публикует эксклюзивную информацию о новинках индустрии мобильных устройств, выложил рендер нового смартфона Realme.
Обновлено в 08:41
Общество
Совфед предложил списывать просроченные долги за ЖКХ как безнадежные
В законопроекте предлагается автоматически признавать долг безнадежным после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором ее часть отнесена к истекшему сроку давности, говорится в заметке.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Отмечается, что предыдущий раз на Украине вводили в обращение новый номинал банкноты 13 лет назад. Это была банкнота в 500 гривен.
Обновлено в 07:32
Футбол
Анюков вошел в тренерский штаб Семака в «Зените»
Обновлено в 06:47
Происшествия
Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишились премий из-за сгоревшего SSJ100
Топ-менеджеры «Аэрофлота» не получат премии из-за аварии SSJ100, которая произошла в начале мая в Шереметьево.
Обновлено в 07:24
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Общество
В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ
Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
Суд запретил строительство завода по розливу воды на берегу Байкала
Как напоминает ГТРК "Иркутск", 27 марта 2019 года областной суд признал незаконными положительное заключение экологической экспертизы и разрешение на строительство завода на берегу Байкала.
Обновлено в 08:56
Политика
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых
Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.
Обновлено в 05:05
Авто
BMW презентовала концептуальный суперкар Vision M Next
Немецкая автомобильная компания BMW показала гибридную новинку — спортивный автомобиль Vision M Next.
Обновлено в 08:52
Политика
В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:05
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома
Как отмечается, 2,4 млн фунтов были взяты из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты
21-летний депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты РГД-5.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Наташа Королева в купальнике «нажрала складочку»
«Нажрала складочку бессовестная девочка!», - говорит певица.
Обновлено в 05:30
Политика
Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»
Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом
Полковник из дела Ивана Голунова может быть связан с ювелирным заводом, фигурировавшим в деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено в 06:00
Политика
Кадыров прокомментировал отставку Евкурова
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице
В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Росздравнадзор проверил онкодиспансер в Воронеже после гибели пациента
2 мая в Воронежском онкодиспансере во время медицинской процедуры погибла 51-летняя пациентка, которая проходила лечение в медучреждении в течение двух лет.
Обновлено в 06:17
Общество
Москву, Санкт-Петербург и Минск свяжут высокоскоростные магистрали
В апреле президент России Владимир Путин одобрил проектирование высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Стал известен размер первой зарплаты Зеленского на новом месте
За май 2019 года новый президент получил должностной оклад в размере 12 727 грн (30,5 тыс. руб.).
Обновлено в 07:52
Экономика
«Нижнекамскнефтехим» выплатил купонный доход по биржевым облигациям
"Нижнекамскнефтехим" перечислил купонный доход по биржевым облигациям ПАО "Нижнекамскнефтехим" (выпуск 4B02-01-00096-A-001P) за 1-й купонный период в адрес НКО АО НРД.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27