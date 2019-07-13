Армия и оружие
Пьяные украинские военные избили командира из-за премииГазета.Ru 01:19
Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что четверо военных ВСУ избили своего командира, принявшего решение лишить их премий, сообщают местные СМИ.
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