Армия и оружие

Пьяные украинские военные избили командира из-за премииГазета.Ru 01:19

Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что четверо военных ВСУ избили своего командира, принявшего решение лишить их премий, сообщают местные СМИ.
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Пьяные украинские военные избили командира из-за премии

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