Армия и оружие
Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командираREGNUM 21:48
Задержка премиальных выплат солдатам 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ стала причиной избиения командира его пьяными подчиненными. Об инциденте 13 июня сообщил представитель пресс-служба Народной милиции ЛНР Иван Филипенко.
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