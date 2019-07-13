Армия и оружие
Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командираREGNUM вчера в 21:48
Задержка премиальных выплат солдатам 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ стала причиной избиения командира его пьяными подчиненными. Об инциденте 13 июня сообщил представитель пресс-служба Народной милиции ЛНР Иван Филипенко.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Голодные игры в ВСУ: каратели вынуждены выбивать из командования зарплату
Новостной фронтвчера в 09:23
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
Грузинские виноделы начали митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
Обновлено 12 июля в 17:14
Спорт
Волейболисты сборной России вышли в финал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу победила команду Польши и пробилась в финал Лиги наций, решающий этап которой проходит в Чикаго.
Обновлено в 00:27
Общество
Историю сестер Хачатурян превратят в спектакль
Обновлено вчера в 15:48
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Die Welt: C-400 могут стать для Турции точкой выхода из НАТО
Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет немецкое издание Die Welt.
Обновлено вчера в 12:09
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
Конюхов планирует поднять со дна моря и захоронить в России останки адмирала Макарова
Обновлено в 00:08
Наука
Прокрастинация у женщин связана с низким уровнем дофамина
Установлено, что у женщин недостаток дофамина является причиной прокрастинации. При этом, у мужчин не было обнаружено подобной взаимосвязи.
Обновлено вчера в 18:05
Футбол
Михайлович сообщил, что у него лейкемия
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие
Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим
«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.
Обновлено 12 июля в 15:38
Происшествия
В Дегтярске пенсионер хотел установить памятную табличку Никсону
Накануне в городе Дегтярск Свердловской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который хотел установить памятную табличку 37 президенту США Ричарду Никсону, в прошлом посещавшему этот город.
Обновлено в 00:09
Политика
Зеленский искупался с украинцами в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады с Крыма и Донбасса
Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Общество
Эд Ширан заявил о страшной болезни
Обновлено вчера в 14:33
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола
Джейк отметил, что до этого животное никогда не подплывало так близко, но в этот раз, вероятно, узнало его и «попросило» помощи.
Обновлено вчера в 22:24
Технологии
Сбой произошел в работе «Билайна»
Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено вчера в 10:54
Наука
Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя
При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.
Обновлено вчера в 10:21
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено 12 июля в 08:03
Космос
Астрономы впервые обнаружили протолунный диск вокруг экзопланеты
Обновлено вчера в 04:29
Космос
Япония запустит в открытом космосе бумажный самолетик
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине
16 июня глава политсовета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за последние пять лет — период, когда у власти находился Порошенко — рост цен на газ составил 1090%, стоимость тепла выросла на 1225%, а коммунальные платежи — на 740%.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05