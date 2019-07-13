Армия и оружие
Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командираREGNUM вчера в 21:48
Задержка премиальных выплат солдатам 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ стала причиной избиения командира его пьяными подчиненными. Об инциденте 13 июня сообщил представитель пресс-служба Народной милиции ЛНР Иван Филипенко.
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Голодные игры в ВСУ: каратели вынуждены выбивать из командования зарплату
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