Армия и оружие

Пьяные солдаты ВСУ избили лишившего их премии командираREGNUM вчера в 21:48

Задержка премиальных выплат солдатам 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ стала причиной избиения командира его пьяными подчиненными. Об инциденте 13 июня сообщил представитель пресс-служба Народной милиции ЛНР Иван Филипенко.
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Пьяные украинские военные избили командира из-за премии

Газета.Ru01:19

В ЛНР заявили об избиении пьяными военными ВСУ командира из-за премии

RT на русскомвчера в 20:16

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

Известиявчера в 16:32

Пьяные силовики избили командира за невыплату премий в Донбассе

РЕН ТВвчера в 19:51

Пьяные военные ВСУ избили командира из-за премии, сообщили в ЛНР

РИА Новостивчера в 19:12

ВСУ, СБУ и МВД начали охоту на людей на оккупированном Донбассе

Rusvesna.suвчера в 21:00

Голодные игры в ВСУ: каратели вынуждены выбивать из командования зарплату

Новостной фронтвчера в 09:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
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Обновлено вчера в 22:40
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В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

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Происшествия

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МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае

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Общество

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В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
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Сирийские боевики атаковали колонну российских военных

Обновлено вчера в 22:37
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