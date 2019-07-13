В Донбассе бойцы ВСУ избили своего командира, который не выплатил им премию. Об этом 13 июля сообщил портал «ПолитНавигатор» со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. По его словам, инцидент произошел еще 11 числа.

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премии

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