Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира за невыплату премииИзвестия 16:32
В Донбассе бойцы ВСУ избили своего командира, который не выплатил им премию. Об этом 13 июля сообщил портал «ПолитНавигатор» со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко. По его словам, инцидент произошел еще 11 числа.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:50, Вашингтон
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Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами
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Судья Федотов: «Гол „Спартака“ забит с нарушением правил»
Арбитр Игорь Федотов и эксперт «Матч Премьер» выразил мнение, что «Спартак» в матче 1-го тура РПЛ забил «Сочи» (1:0) гол с нарушением правил.
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И ночью жарко: горячий фоторепортаж с ночного купания в Екатеринбурге
На Урал пришла аномальная жара. Многие екатеринбуржцы отправились загород, поближе к водоемам, где можно поплавать.
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Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
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Пушков оценил санкции США против Турции из-за российских С-400
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Обновлено в 21:41
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В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи
Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.
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Вместо элитных продуктов потребители нередко покупают фальсификат. Чаще всего подделывают твёрдые и полутвёрдые сыры.
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Политика
На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ
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Политика
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Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Велосипедиста проткнуло насквозь куском древесины на чемпионате Европы
Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо попал в реанимацию после того, как кусок покрытия деревянной дорожки на чемпионате Европы в бельгийском Генте проткнул его насквозь.
Обновлено в 14:24
Наука
Илон Маск обеспокоен утечкой кода автопилота Tesla в Китай
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной
В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 18:48
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Политика
На Украине рассказали о последствиях киевской блокады Крыма
Попытка блокады Донбасса и Крыма привела Украину к негативным последствиям, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 21:21
Спорт
Волейболисты сборной России завоевали бронзу Универсиады
Мужская сборная России завоевала бронзовые медали турнира по волейболу на летней Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:20
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Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Здоровье
Уволенный врач на митинге ответил на обвинения в бездействии и шантаже
Сегодня в Великом Новгороде прошёл митинг в поддержку уволенных врачей детской больницы. Митинг организовала партия «Яблоко».
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Лопырева назвала Бузову «трудолюбивой и пробивной бездарностью»
Модель Виктория Лопырева в интервью "Спорт Экспрессу" заявила, что певица Ольга Бузова не имеет никакого отношения ни к музыке, ни к творчеству.
Обновлено в 04:22
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Ушла из жизни заслуженная артистка России Мария Котолиева
Не стало Марии Котолиевой, заслуженной артистки России, народной артистки нашей республики, кавалера медали «Во славу Осетии».
Обновлено в 13:32
Авто
LADA Largus подорожала за два года на 61 тысячу рублей
Специалисты сайта «Цена Авто» провели исследование, в рамках которого изучили изменение стоимости LADA Largus за последние два года.
Обновлено в 03:54
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Xiaomi Mi A3 получит 6-дюймовый экран и селфи-камеру на 32Мп
В верхней части дисплея, в небольшом вырезе, расположат селфи-камеру на 32 мегапикселя.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский впервые прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал свой телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00