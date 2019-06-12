Футбол
Пьянич не хочет уходить из «Ювентуса»Советский спорт 06:13
Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич объявил руководству клуба о своем желании остаться в команде.
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Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
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Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве
На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.
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За полет в космос просят 52 миллиона долларов
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В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей
В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.
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Происшествия
Врачи оценили состояние Алибасова
Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
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Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
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Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Васильев заявил, что по данному вопросу Дагестан и Чечня находятся в постоянном контакте.
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Футбол
Гвардиола отказался возглавить «Ювентус» за €20 млн
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил отказаться от предложения туринского "Ювентуса" возглавить клуб, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:18
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Применение полицейскими силы сочли признаком непрофессионализма
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала применение силы признаком непрофессионализма полицейских.
Обновлено в 07:48
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США
Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.
Обновлено в 07:14
Авто
Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Авто
Продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross стартовали в России
Дилеры LADA в России запустили продажи нового "внедорожного" универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Минздрав: доказательств безопасности электронных сигарет не существует
Ранее газета "Известия" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с представителями табачных компаний подготовила поправки к антитабачной концепции Минздрава России.
Обновлено в 06:27
Футбол
Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»
Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Происшествия
Полиция отпустила под залог капитана судна, столкнувшегося с катером в Будапеште
64-летний гражданин Украины, управлявший судном, столкнувшимся с прогулочным катером в Будапеште, отпущен под залог.
Обновлено в 08:05
Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay
На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.
Обновлено 10 июня в 08:35
Музыка
Ленни Кравиц выступит на «Кинотавре» в Сочи
Обновлено в 06:59
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
«Кальяри» анонсировал контракт с Чигарини скриншотом из WhatsApp
Президент футбольного клуба «Кальяри» Томазо Джулини объявил о продлении контракта со своим хавбеком Лукой Чигарини, опубликовав 12 июня в своем Twitter скриншот своего диалога с футболистом из мессенджера WhatsApp.
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В этом году поставки моноблочных ПК продолжат сокращаться
Если прогноз оправдается, за год будет отгружено 12,8 млн моноблочных ПК. Это 12,6% общего объема поставок настольных ПК.
Обновлено вчера в 11:01
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59