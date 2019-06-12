Пьянич не хочет уходить из «Ювентуса»Советский спорт 06:13

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич объявил руководству клуба о своем желании остаться в команде.

Пьянич не хочет уходить из «Ювентуса»

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