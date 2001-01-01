Футбол

Пьянич не знает, останется ли в «Ювентусе»Спорт-Экспресс 00:31

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич признался, что пока не знает, будет ли играть за туринцев в следующем сезоне. Ранее появилась информация, что "ПСЖ" готов потратить 60 миллионов евро на покупку боснийца.
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Пьянич не уверен, что останется в «Ювентусе» на следующий сезон

ProstoProSport06:00

Пьянич - о своём будущем: "Спросите об этом у "Ювентуса"

Евро-футбол.рувчера в 08:40

Миралем Пьянич: «Не знаю, что произойдет летом»

Матч ТВ01:25

Миралем Пьянич: «Не знаю, что произойдет летом»

Sportbox.RU01:25

Пьянич не знает, останется ли в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс00:31

Tuttosport: Пьянич не знает, останется ли он в «Ювентусе»

Бомбардир.ру04:50
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:35, Ашберн
Экономика

Авиакомпания Utair опровергла информацию о прекращении деятельности

Ранее стало известно о том, что в аудиторском отчете компании Ernst&Young, говорится об угрозе риска прекращения деятельности из-за долгов.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат

На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях

Вопреки требованиям фолловеров, Зара не стала говорить об отношении к скандалу вокруг голоса и рассказала только о том, как прошло мероприятие.
Обновлено в 06:20
Здоровье

Депздрав призвал родителей держать детей подальше от мангалов

В преддверии майских праздников столичный Департамент здравоохранения рекомендовал родителям соблюдать особую осторожность на пикниках.
Обновлено в 06:17
Хоккей

Кэм Эткинсон: Панарин – лучший игрок «Коламбуса» после Бобровского

В нынешнем плей-офф 27-летний Панарин набрал 9 (4+5) очков в шести матчах. После двух игр серии второго раунда с Бостоном счет равный 1-1.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину

Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам

Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Певица МакSим обратилась к фанатам после ДТП

Певица Марина Абросимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, после ДТП обратилась к фанатам.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева экстремально похудела

Обновлено вчера в 22:30
Транспорт

На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным

На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

Эрдоган: программа F-35 обречена на провал в случае исключения Турции

Обновлено в 05:54
Культура

Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала

Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Разин сообщил о серьезных проблемах с психикой у Андрея Губина

Обновлено в 04:16
Общество

Император Японии отрекся от престола

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Политика

В ПАСЕ ищут «позитивный выход» из конфликта с Россией

Отсутствие российской делегации на мероприятиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) негативно сказывается на всех остальных членах объединения.
Обновлено в 04:36
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Обновлено в 05:27
Общество

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Авто

Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания

Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Полиция задержала министра экономики Дагестана

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:56
Общество

На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов

Обновлено вчера в 08:50
Политика

В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Гаджеты

Чистая прибыль Samsung Electronics в I квартале снизилась в 2,3 раза

Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics по итогам I квартала 2019 года сократилась в 2,3 раза — до 5,04 трлн вон ($4,3 млрд) по сравнению с показателем в 11,6 трлн вон ($10,7 млрд) за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР

Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Армия и оружие

В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге

Обновлено в 06:14
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Наука

Ученые признали невозможным полное излечение от рака

Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43
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Миралем Пьянич
Боснийский футболист
Боснийский футболист, полузащитник итальянского клуба «Ювентус» и сборной Боснии и Герцеговины.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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