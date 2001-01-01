Футбол
Пьянич не знает, останется ли в «Ювентусе»Спорт-Экспресс 00:31
Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич признался, что пока не знает, будет ли играть за туринцев в следующем сезоне. Ранее появилась информация, что "ПСЖ" готов потратить 60 миллионов евро на покупку боснийца.
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Экономика
Авиакомпания Utair опровергла информацию о прекращении деятельности
Ранее стало известно о том, что в аудиторском отчете компании Ernst&Young, говорится об угрозе риска прекращения деятельности из-за долгов.
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В Москве на мусоросжигательном заводе нашли 14 гранат
На территории мусоросжигательного завода на востоке Москвы нашли 14 гранат для подствольного гранатомета, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения
Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
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Алсу впервые после победы дочери на «Голосе» показалась на людях
Вопреки требованиям фолловеров, Зара не стала говорить об отношении к скандалу вокруг голоса и рассказала только о том, как прошло мероприятие.
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Здоровье
Депздрав призвал родителей держать детей подальше от мангалов
В преддверии майских праздников столичный Департамент здравоохранения рекомендовал родителям соблюдать особую осторожность на пикниках.
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Хоккей
Кэм Эткинсон: Панарин – лучший игрок «Коламбуса» после Бобровского
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Происшествия
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Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Саратове вандалы осквернили памятник воинам-танкистам
Памятник воинам-танкистам, расположенный в микрорайоне СХИ, осквернили вандалы.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Певица МакSим обратилась к фанатам после ДТП
Певица Марина Абросимова, известная под сценическим псевдонимом МакSим, после ДТП обратилась к фанатам.
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На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным
На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
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Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Общество
Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
Обновлено в 03:37
Политика
В ПАСЕ ищут «позитивный выход» из конфликта с Россией
Отсутствие российской делегации на мероприятиях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) негативно сказывается на всех остальных членах объединения.
Обновлено в 04:36
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Актер Леонид Ярмольник заплатит 432 тысячи рублей Федеральной службе охраны за ремонт их автомобиля Mercedes.
Обновлено в 06:14
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:56
Общество
На Лободу подали в суд из-за нарушения графика концертов
Обновлено вчера в 08:50
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Гаджеты
Чистая прибыль Samsung Electronics в I квартале снизилась в 2,3 раза
Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics по итогам I квартала 2019 года сократилась в 2,3 раза — до 5,04 трлн вон ($4,3 млрд) по сравнению с показателем в 11,6 трлн вон ($10,7 млрд) за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
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Автомобиль протаранил торговый центр в Гамбурге
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Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору мяса для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников составил список рекомендаций по выбору мяса для шашлыка.
Обновлено в 01:34
Наука
Ученые признали невозможным полное излечение от рака
Полностью излечить человека от рака невозможно, признали американские ученые Университета Пердью.
Обновлено в 02:43