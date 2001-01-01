Пьянич не знает, останется ли в «Ювентусе»Спорт-Экспресс 00:31

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич признался, что пока не знает, будет ли играть за туринцев в следующем сезоне. Ранее появилась информация, что "ПСЖ" готов потратить 60 миллионов евро на покупку боснийца.

Пьянич не знает, останется ли в «Ювентусе»

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