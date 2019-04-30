Футбол

Пьянич не знает, останется ли он в «Ювентусе»Sport24.ru 08:15

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич отметил, что он не знает, продолжит ли карьеру в туринском клубе.
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Пьянич не знает, останется ли в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс00:31

Пьянич не уверен, что останется в «Ювентусе» на следующий сезон

ProstoProSport06:00

Tuttosport: Пьянич не знает, останется ли он в «Ювентусе»

Бомбардир.ру04:50

Миралем Пьянич: «Не знаю, что произойдет летом»

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Миралем Пьянич: «Не знаю, что произойдет летом»

Sportbox.RU01:25

Пьянич не знает, останется ли он в «Ювентусе»

Sport24.ru08:15

Пьянич - о своём будущем: "Спросите об этом у "Ювентуса"

Евро-футбол.рувчера в 08:40
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Мадуро заявил о верности военного руководства Венесуэлы властям

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Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
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Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
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Хоккей

Ковальчук стал капитаном сборной России по хоккею

Форвард клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею перед заключительным в сезоне этапом Евротура, сообщает официальный Twitter Федерации хоккея России (ФХР).
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Футбол

Адвокат Кокорина назвал возможную дату приговора

Приговор футболисту «зенита» Александру Кокорину может быть озвучен 8 мая, заявила его адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 08:56
Авто

На рынке России стартовали продажи нового универсала Kia ProCeed

Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Авто

Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания

Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Политика

Зеленский официально стал избранным президентом Украины

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Политика

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Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме.
Обновлено 27 апреля в 13:55
Армия и оружие

Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

Якай дольше: Пугачева вспомнила о Киркорове в день его рождения

Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
Обновлено в 03:49
Футбол

Экс-капитан «Спартака» поддержал Кононова

Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании

Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.
Обновлено в 05:52
Политика

МВД: 86% граждан ДНР и ЛНР выразили желание получить паспорт России

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов ДНР и ЛНР могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
Обновлено в 08:03
Политика

Будущая первая леди Украины высказалась о развитии отношений с Россией

Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
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Общество

Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия

Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Политика

Медведев напомнил о скидке на российский газ для Украины

Все предложения по скидке на газ для Киева, которые Москва выдвинула на переговорах с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, остаются в силе и при новом президенте Украины.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие

Мистический С-500 прошел финальные испытания

Российские военные завершили финальные испытания зенитно-ракетной системы С-500 "Прометей".
Обновлено в 06:07
Наука

Синдром хронической усталости начнут выявлять с помощью особого теста

Специалисты Стэнфордского университета в США создали медицинский тест, который позволяет определять, страдает ли человек от синдрома хронической усталости (СХУ).
Обновлено в 04:41
Происшествия

В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик

Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Игорь «Ты кому сигналишь, дядя?» Новоселов вышел на свободу

Обновлено в 04:40
Общество

Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Наука

Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне

Обновлено в 09:48
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Гости пришли на свадьбу во Львове в нацистской форме

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Игры

Опубликованы рендеры консоли Sony PlayStation 5

Слухи о новом поколении игровых консолей ходят достаточно давно.
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Певец Шура проиграл суд за квартиру

К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
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Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля

Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
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Несетевые магазины могут быть закрыты

Представители бизнеса России - Ассоциация малоформатной торговли и организация «Опора России» - считают, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) повлечет за собой массовое закрытие несетевых магазинов.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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