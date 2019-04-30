Футбол

Пьянич не знает, останется ли он в «Ювентусе»Sport24.ru 08:15

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич отметил, что он не знает, продолжит ли карьеру в туринском клубе.
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Пьянич не знает, останется ли он в «Ювентусе»

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Миралем Пьянич: «Не знаю, что произойдет летом»

Матч ТВ01:25

Tuttosport: Пьянич не знает, останется ли он в «Ювентусе»

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Пьянич не уверен, что останется в «Ювентусе» на следующий сезон

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Миралем Пьянич: «Не знаю, что произойдет летом»

Sportbox.RU01:25

Пьянич не знает, останется ли в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс00:31

Пьянич - о своём будущем: "Спросите об этом у "Ювентуса"

Евро-футбол.рувчера в 08:40
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Миралем Пьянич
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