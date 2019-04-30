Футбол
Пьянич не знает, останется ли он в «Ювентусе»Sport24.ru 08:15
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич отметил, что он не знает, продолжит ли карьеру в туринском клубе.
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Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
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