Пьянич сообщил, что не хочет покидать «Ювентус»Sport24.ru 04:57

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич отметил, что его все устраивает в клубе. Ранее сообщалось, что футболист может покинуть туринцев летом.

Пьянич сообщил, что не хочет покидать «Ювентус»

Происшествия Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания "Медузы" Ивана Голунова.

Происшествия «ОВД-инфо»: число задержанных на акции в Москве выросло до 400 человек Число задержанных на акции в Москве в поддержку Ивана Голунова превысило 400 человек, сообщает «ОВД-инфо».

Здоровье 6 полезных свойств обычных огурцов Обычные огурцы являются превосходными источниками антиоксидантных веществ флавонолов.

Армия и оружие Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО В ходе учения экипаж выполнил комплекс стрельб реактивными бомбомётными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения, — сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

Политика Борис Джонсон вступил в борьбу за пост премьера Великобритании Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает The Guardian.

Здоровье Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.

Политика Депутат оценил реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.

Космос Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.

Шоу-бизнес Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Общество Медведева поздравила болельщиков с Днём России Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.

Футбол Робер Пирес: Евро-2020 станет особенным для всех европейцев Бывший полузащитник сборной Франции по футболу чемпион мира и Европы Робер Пирес заявил, что благодаря новому формату проведения чемпионата Европы – с матчами в разных странах – Евро-2020 станет особенным для всех жителей Европы.

Футбол Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче к Евро-2020 Сборная России обыграла сборную Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

Шоу-бизнес Анна Седокова призналась в финансовых проблемах Хороший клип стоит от 30−35 тысяч долларов, нет, конечно, можно и дешевле, тысячи за 3. Так, клип на песню «Не могу» мы сняли на телефон, но, когда хочешь выйти на определенный уровень, нужно тратиться.

Общество В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.

Политика Зеленский дал пост гражданину Литвы Отмечается, что Айварас Абромавичус является гражданином Литвы. Информация была опубликована на официальном сайте президента.

Футбол Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.

Политика Зеленский 18 июня встретится с Меркель и Штайнмайером В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель, который состоялся 4 и 5 июня, Зеленский встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Происшествия В Москве массово минируют парки и станции метро Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.

Футбол «Реал» представил Йовича на стадионе На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала», сербского нападающего Луки Йовича.

Авто Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.