Футбол
Пьянич сообщил, что не хочет покидать «Ювентус»Sport24.ru 04:57
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич отметил, что его все устраивает в клубе. Ранее сообщалось, что футболист может покинуть туринцев летом.
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Происшествия
Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:41
Происшествия
«ОВД-инфо»: число задержанных на акции в Москве выросло до 400 человек
Число задержанных на акции в Москве в поддержку Ивана Голунова превысило 400 человек, сообщает «ОВД-инфо».
Обновлено в 09:07
Здоровье
6 полезных свойств обычных огурцов
Обычные огурцы являются превосходными источниками антиоксидантных веществ флавонолов.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО
В ходе учения экипаж выполнил комплекс стрельб реактивными бомбомётными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения, — сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.
Обновлено в 04:44
Политика
Борис Джонсон вступил в борьбу за пост премьера Великобритании
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает The Guardian.
Обновлено в 08:41
Здоровье
Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Политика
Депутат оценил реакцию Климкина на возможное возвращение России в ПАСЕ
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что в случае возвращения российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией каких-либо условий Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.
Обновлено в 08:42
Космос
Аномалия обнаружена под самым большим кратером Луны
Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Сам кратер овальной формы, шириной 2000 километров.
Обновлено 10 июня в 15:41
Шоу-бизнес
Волочкова призналась, что Собчак всегда пыталась ее унизить
В недавнем интервью артистка призналась, что они с Ксенией Собчак никогда не были ни друзьями, ни врагами.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Общество
Из квартиры Алибасова пропал кот
Обновлено в 09:30
Общество
Медведева поздравила болельщиков с Днём России
Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Футбол
Робер Пирес: Евро-2020 станет особенным для всех европейцев
Бывший полузащитник сборной Франции по футболу чемпион мира и Европы Робер Пирес заявил, что благодаря новому формату проведения чемпионата Европы – с матчами в разных странах – Евро-2020 станет особенным для всех жителей Европы.
Обновлено в 09:31
Футбол
Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче к Евро-2020
Сборная России обыграла сборную Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 16:42
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась в финансовых проблемах
Хороший клип стоит от 30−35 тысяч долларов, нет, конечно, можно и дешевле, тысячи за 3. Так, клип на песню «Не могу» мы сняли на телефон, но, когда хочешь выйти на определенный уровень, нужно тратиться.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ
В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.
Обновлено в 09:46
Футбол
Стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу
Обновлено в 08:15
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Политика
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский дал пост гражданину Литвы
Отмечается, что Айварас Абромавичус является гражданином Литвы. Информация была опубликована на официальном сайте президента.
Обновлено в 09:32
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Политика
Зеленский 18 июня встретится с Меркель и Штайнмайером
В рамках своего первого официального зарубежного визита в Брюссель, который состоялся 4 и 5 июня, Зеленский встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Обновлено в 06:53
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Москве массово минируют парки и станции метро
Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионе
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала», сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Авто
Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено вчера в 16:39