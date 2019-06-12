Футбол

Пьянич не хочет уходить из «Ювентуса»Советский спорт 06:13

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич объявил руководству клуба о своем желании остаться в команде.
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Пьянич не хочет уходить из «Ювентуса»

Советский спорт06:13

Пьянич признался, что не собирается покидать «Ювентус»

Soccer.ru03:56

Миралем Пьянич: «Я люблю „Ювентус“, и это взаимно»

Матч ТВ05:28

Миралем Пьянич: «Я люблю „Ювентус“, и это взаимно»

Sportbox.RU05:28

Пьянич – об уходе из «Ювентуса»: «У меня еще четыре года по контракту»

ProstoProSport05:14

Пьянич сообщил, что не хочет покидать «Ювентус»

Sport24.ru04:57

Пьянич не хочет покидать «Ювентус»

Газета.Ru05:32
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Происшествия

На акции в центре Москвы начались задержания

Обновлено в 06:08
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Авто

Представлен новый седан Bentley Flying Spur

Британский автопроизводитель представил роскошный седан Bentley Flying Spur третьего поколения.
Обновлено вчера в 05:57
Авто

«Самый быстрый в мире автодом» продали за 8700 долларов

На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.
Обновлено 10 июня в 08:35
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Здоровье

Медик рассказал об опасности мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Накануне Бари Алибасов — младший сообщил, что его отец еще три дня будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей, чтобы исключить все риски.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи

Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Баскетбол

Дюрант может пропустить до десяти месяцев из-за травмы

Обновлено в 04:25
Политика

Представитель Зеленского: смешанная система выборов в Раду не оправдала себя

На Украине действует смешанная система выборов, при которой из 450 депутатов Рады 225 выбирают по закрытым партийным спискам, еще 225 - по мажоритарным округам.
Обновлено в 05:43
Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Постпреды стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»

Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал продление пакета «крымских санкций» против России.
Обновлено в 06:07
Кино

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Обновлено вчера в 21:30
Авто

Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos

Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Умер российский посол в Сенегале

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Футбол

Йович прошел медосмотр перед своей презентацией в «Реале»

Новичок «Реала» Лука Йович сегодня успешно прошел медосмотр перед своей презентацией.
Обновлено в 06:00
Футбол

Влашич согласился перейти в «Бешикташ»

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, который провел сезон в РПЛ за ЦСКА, близок к переходу в «Бешикташ».
Обновлено в 03:38
Авто

Где в России продаются самые старые автомобили

Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Невестка Орбакайте отметилась на выступлении Никиты Преснякова

28-летний Никита Пресняков вместе со своей группой выступил в одном из ночных клубов.
Обновлено в 04:30
Политика

Королева Великобритании поздравила россиян с праздником

Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Обновлено в 05:04
Политика

В Молдавии уволены полицейские, поддержавшие правительство Санду

От работы отстранены шестеро сотрудников Национальной следственной инспекции В Молдавии уволены шесть сотрудников Национальной следственной инспекции, которые выразили поддержку правительству Майи Санду, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу генерального инспектората полиции страны Александра Пынзаря.
Обновлено в 05:48
Кино

Сын Лунгина представил на «Кинотавре» фильм «Большая поэзия»

Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено

МВД прекратило уголовное преследование и сняло все обвинения с журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:54
Космос

В Бурятии начинается строительство первого этапа Национального гелиогеофизического комплекса РАН стоимостью 2,5 млрд рублей

Главгосэкспертиза РФ одобрила первый этап строительства Национального гелиогеофизического комплекса РАН, в рамках которого начинается строительство двух объектов стоимостью 2,5 млрд рублей на территории Бурятии.
Обновлено вчера в 05:16
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
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Миралем Пьянич
Боснийский футболист
Боснийский футболист, полузащитник итальянского клуба «Ювентус» и сборной Боснии и Герцеговины.
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