Футбол
Пьянич не хочет уходить из «Ювентуса»Советский спорт 06:13
Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич объявил руководству клуба о своем желании остаться в команде.
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Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева демонстрировала почти идеальные отношения со своим супругом диджеем Алексеем Косинусом, однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что отношения пары уже давно нельзя назвать идеальными, и пара находится на грани развода.
Обновлено в 07:35
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Обновлено в 10:35
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Обновлено в 09:01
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Обновлено вчера в 15:29
Авто
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Происшествия
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Обновлено 10 июня в 12:28
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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии
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Авто
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Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
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