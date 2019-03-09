Футбол

Пьяца повредил крестообразные связкиМатч ТВ 07:58

Нападающий «Фиорентины» Марко Пьяца выбыл на неопределенный срок из-за травмы левого колена. Сообщается, что 23-летний форвард повредил крестообразные связки на тренировке, это подтвердили соответствующие тесты.
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Вингер сборной Хорватии Пьяца выбыл из строя на несколько месяцев

Sport24.ru08:46

Форвард «Фиорентины» во второй раз в карьере порвал «кресты»

Евро-футбол.ру08:25

Пьяца повредил крестообразные связки

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Пьяца порвал «кресты» во второй раз и пропустит остаток сезона

Спорт-Экспресс08:03

Пьяца повредил крестообразные связки

Sportbox.RU07:58

Хавбек «Ювентуса» Пьяца 2-й раз за два года получил разрыв передней крестообразной связки колена

Sports.ru08:33
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина освободилась от культурной оккупации, а украинский язык занял "подобающее ему место" в обществе и культуре.
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Аэропорт Пулково закрыли из-за непогоды

В Санкт-Петербурге из-за метели и сильного ветра для взлета и приема авиалайнеров закрыт аэропорт Пулково.
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Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства.
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В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом

В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.
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Футбол

Гвардиола может сменить Аллегри в «Ювентусе»

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Политика

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Адвокат 19-летней Шамимы Бегум, примкнувшей в Сирии к «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России), и которой власти Великобритании отказали в возвращении в страну, сообщил о смерти её новорожденного сына в лагере для беженцев.
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о провокации со стороны ВСУ

Представитель оборонного ведомства республики не исключил, что представители украинской стороны в СЦКК представят официально доведенную информацию, как нарушение режима прекращения огня со стороны Народной милиции ЛНР.
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США и ЕС решили противодействовать России на Балканах

США и страны ЕС решили разработать стратегию противодействия России на Балканах, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер, сообщает Bloomberg.
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В СБУ объяснили запрет на въезд австрийскому репортеру

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила запрет на въезд в страну руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиану Вершюцу, причиной стали опасения за его жизнь.
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Чиновница из Татарстана отказалась от подаренного Porsche

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина отказалась от автомобиля Porsche, который ей подарил ее молодой человек.
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Путин поручил создать четыре музейных комплекса

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание и функционирование культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.
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В РПЦ оценили исполнение в Исаакиевском соборе песни про ядерную войну

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В США арестовали одного из самых разыскиваемых убийц

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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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