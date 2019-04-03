PwC назвала Москву самым креативным и инновационным городом РоссииКоммерсантъ 02:18

Москва заняла первую строчку среди городов России в индексе креативного капитала, который характеризует состояние городской инфраструктуры, человеческого капитала, бизнес-среды, говорится в исследовании PwC в России и фонда Calvert 22, которое есть в распоряжении РИА Новости.

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В индексе креативного капитала среди городов России первую строчку заняла Москва, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование PwC в РФ и фонда Calvert 22. Индекс оценивает состояние городской инфраструктуры, человеческого капитала и бизнес-среды.

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