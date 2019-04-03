PwC назвала Москву самым креативным и инновационным городом РоссииКоммерсантъ 02:18

В индексе креативного капитала среди городов России первую строчку заняла Москва, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование PwC в РФ и фонда Calvert 22. Индекс оценивает состояние городской инфраструктуры, человеческого капитала и бизнес-среды.

Экономика Выручка АФК «Система» за 2018 год выросла на 11,1% Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" составила 1,1 млрд руб. Без учета влияния новых стандартов МСФО скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" сократилась на 98,5% и составила 0,1 млрд руб.

Политика Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.

Происшествия В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ В ночь на среду на трассе Благовещенск–Прохладное в КБР сотрудники полиции попытались остановить легковую машину, в которой находились лица, напавшие 2 апреля на сотрудников правоохранительных органов.

Авто Ford представил новое поколение кроссовера Kuga Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году.

Политика НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Футбол Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса» Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0). В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена.

Единоборства Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.

Кино Книги «Очень странные дела» выйдут на русском языке Первая книга автора Гвенды Бонд под названием «Подозрения» выйдет на русском языке этим летом.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева легла под капельницу ради красоты Судя по всему, все идет по плану, так как актриса уже легла под омолаживающую капельницу, о чем сообщила своим поклонникам.

Финансы ЦБ купил валюту для Минфина на 18,3 млрд рублей Минфин с 7 марта по 4 апреля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 310 млрд рублей, ежедневный объем покупки валюты составит 15,5 млрд рублей.

Шоу-бизнес Бывшая девушка Тимати выходит замуж за сына олигарха Ранее Мила встречалась с рэпером Тимати, а после расставания, пропав на некоторое время из объективов камер, вернулась в жизнь столичного Люкса уже под руку с наследником банкира и бывшего члена совета директоров «Роснефти» Марка Гарбера.

Экономика Дмитрий Медведев прилетел в Пермь Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь.

Общество Х5 открыла первый экспериментальный супермаркет большого формата X5 Retail (MOEX: FIVE) Group открыла первый экспериментальный супермаркет "Перекресток" большого формата.

Общество Треть российских семей оказалась без денег на обувь Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Армия и оружие Подразделения ПВО Балтфлота провели учения по отражению авиаудара Подразделения ПВО Балтийского флота провели учения по отражению группового авиационного удара условного противника.

Общество Совфед предложил выплачивать 50 тысяч на третьего и последующих детей Согласно первоначальной редакции законопроекта, в случае рождения третьего ребенка, один из родителей получит из федерального бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Футбол Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения Ранее Уткин написал в Twitter, что на него после тренировки футбольной команды «Эгриси» напал мужчина в капюшоне и брызнул в лицо отравляющим веществом «Черемуха», попав в глаз.

Экономика Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.

Армия и оружие Назван срок поставки в Китай второго полка С-400 Китай стал первым иностранным заказчиком С-400 "Триумф", контракт был подписан на два полка. Первый полк поставили в КНР весной 2018 года.

Политика Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который ранее призвал украинскую молодежь голосовать за него во втором туре.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).