PwC назвала Москву самым креативным и инновационным городом РоссииКоммерсантъ 02:18

Вторую строчку в рейтинге занял Санкт-Петербург, на третьем месте оказалась Казань. В топ-10 креативных городов также вошли: Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск, Тюмень, Краснодар, Калининград, Великий Новгород.

с чего всё началось

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