Общество
PwC назвала Москву самым креативным и инновационным городом РоссииКоммерсантъ 02:18
В индексе креативного капитала среди городов России первую строчку заняла Москва, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование PwC в РФ и фонда Calvert 22. Индекс оценивает состояние городской инфраструктуры, человеческого капитала и бизнес-среды.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Вторую строчку в рейтинге занял Санкт-Петербург, на третьем месте оказалась Казань. В топ-10 креативных городов также вошли: Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск, Тюмень, Краснодар, Калининград, Великий Новгород.РИА Новостивчера в 17:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 04:05, Ашберн
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R
Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Пресненский суд начнет процесс по делу Кокорина и Мамаева
Пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников заявил, что 3 марта начнется процесс по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Мошенник соблазнил 19 женщин, завел шесть детей и сбежал с деньгами
В китайском городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, пойман мошенник, который заводил отношения с женщинами и выманивал у них деньги.
Обновлено в 01:35
Политика
Росавиация приземлила подержанные самолеты
В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.
Обновлено вчера в 18:48
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Китаянка проникла в резиденцию Трампа во Флориде
Гражданка Китая незаконно проникла на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида, передает телеканал NBC.
Обновлено в 01:15
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия
Василий Уткин заявил о нападении на него
Обновлено вчера в 18:34
Единоборства
Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова и удалил пост
Обновлено в 03:57
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
На МКАД бандиты похитили «Газель» с носками
В Москве бандиты совершили разбойное нападение на "Газель", перевозившую носки.
Обновлено в 02:45
Баскетбол
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс» в матче НБА
В составе победителей трипл-дабл из 20 очков, 21 передачи и 20 подборов оформил Расселл Уэстбрук.
Обновлено в 01:07
Авто
Депутат решил забрать у Группы ГАЗ товарный знак «Победа»
Компания «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга потребовала лишить Группу ГАЗ права на использование товарного знака «Победа».
Обновлено в 03:20
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Футбол
«Бешикташ» предложит «Эвертону» € 17 млн за Влашича
Как сообщает 24sata.hr, турецкий клуб, просматривавший хавбека в недавнем матче с «Уфой» (2:2), в скором времени сделает «ирискам» первое предложение по игроку в размере € 17 млн.
Обновлено в 03:17
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Высказавшаяся о молодежи экс-чиновница Глацких нашла новую работу
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Продажу алкоголя в Москве ограничат в майские праздники
В Москве в майские праздники ограничат продажу алкоголя.
Обновлено в 03:01
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Наука
Китайские полицейские начали тренировать первую клонированную собаку
Специалисты говорят, что щенок обладает отличным нюхом и поисковыми способностями.
Обновлено 31 марта в 07:22
Экономика
Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета
Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета страны.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
ЦИК Украины обработал 99,88% протоколов
Центризбиркому Украины осталось обработать всего 0,12% протоколов, чтобы подвести итоги первого тура выборов президента страны.
Обновлено в 01:53
Политика
Перенесен запрет хостелов в жилых домах
Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Компания Ford Sollers снизит стоимость моделей Kuga, Focus, Fiesta и Explorer после решения об уходе с российского рынка легковых автомобилей.
Обновлено в 03:14