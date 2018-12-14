с чего всё началось

Президент России Владимир Путин встретился с главой Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым, который рассказал о снижении оптовых цен на красную рыбу и икру. По его словам, стоимость данного продукта уменьшилась почти в два раза благодаря рекордному улову.

Путину рассказали о снижении цен на икру

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