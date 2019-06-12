Политика
Путину рассказали о ходе раскопок в Московском КремлеИзвестия 09:58
Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле. Глава государства назвал их чрезвычайно важными и остался доволен их результатами. Об этом в среду, 12 июня, сообщает ТАСС.
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Политика
Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.
Обновлено в 09:54
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Происшествия
Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД
Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:21
Наука
Аутизм у младенцев научились определять ученые
Уточняется, что способность привлекать внимание к себе, а также отклик на призыв, точно определяет возможные проблемы, которые могут свидетельствовать об аутизме.
Обновлено 10 июня в 16:10
Космос
Прорыв: Новое открытие ученых сужает поиск инопланетян
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде сделали заявление, что их новое открытие сужает поиск инопланетян.
Обновлено вчера в 09:41
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте
«В Москве шесть транспортных средств столкнулись на Кутузовском проспекте, в результате ДТП погиб один человек и двое получили травмы»,— рассказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 20:17
Кино
Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»
Обновлено в 04:34
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Гаджеты
Россия предложила Huawei перейти на ОС «Аврора»
Идея состоит в том, чтобы заменить Android на российскую версию финской ОС Sailfish под названием «Аврора».
Обновлено 10 июня в 14:42
Происшествия
В ДТП в Дагестане погибли три человека
Двое взрослых и один ребенок погибли, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56
Здоровье
Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак
Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Политика
У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено в 11:11
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Обновлено вчера в 16:51
Здоровье
Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Здоровье
Диетологи выяснили, недостаток какого витамина мешает похудению
Диетологи из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что многие британцы не могут похудеть из-за недостатка в организме определенного витамина.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Общество
На Украине бизнесмена оштрафовали за православный календарь
Правоохранительные органы Украины оштрафовали предпринимателя Сергея Кикенина, который привез из Москвы православный календарь по заказу украинской церковной лавки.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Znak.com нашел понятых из дела Голунова
Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14