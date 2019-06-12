Политика

Путину рассказали о ходе раскопок в Московском КремлеИзвестия 09:58

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле. Глава государства назвал их чрезвычайно важными и остался доволен их результатами. Об этом в среду, 12 июня, сообщает ТАСС.
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Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле

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Российская газета11:34

Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле

RT на русском08:28

Путин назвал археологические раскопки в Кремле чрезвычайно важными

РИА Новости09:12

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Газета.Ru09:44

Путин пошутил о месте археологических раскопок в Кремле

Life.ru09:27
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Политика

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

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Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
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Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.
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Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

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Уточняется, что способность привлекать внимание к себе, а также отклик на призыв, точно определяет возможные проблемы, которые могут свидетельствовать об аутизме.
Обновлено 10 июня в 16:10
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Дочь Пескова заметили во время несанкционированной акции в Москве

Обновлено в 10:58
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Прорыв: Новое открытие ученых сужает поиск инопланетян

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде сделали заявление, что их новое открытие сужает поиск инопланетян.
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Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

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Обновлено в 10:58
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Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте

«В Москве шесть транспортных средств столкнулись на Кутузовском проспекте, в результате ДТП погиб один человек и двое получили травмы»,— рассказал собеседник агентства.
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Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
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Идея состоит в том, чтобы заменить Android на российскую версию финской ОС Sailfish под названием «Аврора».
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В ДТП в Дагестане погибли три человека

Двое взрослых и один ребенок погибли, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане.
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Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
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На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

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Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
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У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы

Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
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Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
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Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
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Правоохранительные органы Украины оштрафовали предпринимателя Сергея Кикенина, который привез из Москвы православный календарь по заказу украинской церковной лавки.
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Znak.com нашел понятых из дела Голунова

Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
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