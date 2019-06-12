Путину рассказали о ходе раскопок в Московском КремлеИзвестия 09:58

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле. Глава государства назвал их чрезвычайно важными и остался доволен их результатами. Об этом в среду, 12 июня, сообщает ТАСС.

Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле

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