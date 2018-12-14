Росрыболовство предлагает создать в России рыбную биржу, через которую компании смогут реализовывать свою продукцию. Такую идею руководитель ведомства Илья Шестаков озвучил на встрече с Президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

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