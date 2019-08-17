Общество

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детейLenta.ru вчера в 18:39

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов. Об этом в Facebook написала директор Московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер.
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Матери больных детей, рискующие из-за покупки лекарств, написали письмо Путину

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Российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера». Член центрального штаба Общероссийского народного фронта. Награждена знаком отличия Российской Федерации «За благодеяние». Руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы. Член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. Член Правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи.
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