Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детейLenta.ru вчера в 18:39
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов. Об этом в Facebook написала директор Московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Матери детей-инвалидов написали письмо Путину с просьбой легализовать запрещенные лекарства
Коммерсантъвчера в 18:03
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 02:04, Ашберн
Баскетбол
Прохоров продал контрольный пакет акций клуба НБА «Бруклин Нетс»
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не знали о радиации
Медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 01:29
Авто
Немецкая компания отказалась от закупки партии автомобилей Tesla
Немецкая компания Nextmove, которая занимается прокатом автомобилей, отказалась от закупки крупной партии электромобилей Tesla.
Обновлено в 00:59
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Зеленский украсил свой офис картинами с шаурмой и пингвинами в Раде
Президент Украины Владимир Зеленский решил украсить свой офис картинами современных художников.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
«Бавария» объявила о договоренности по Коутинью
Обновлено вчера в 18:11
Здоровье
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля
Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле
Появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Московской области.
Обновлено 15 августа в 05:11
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на заводские испытания
Подводная лодка обладает отличными характеристиками акустической скрытности.
Обновлено вчера в 10:47
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль
Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.
Обновлено вчера в 10:37
Армия и оружие
Израильские военные сбили запущенную из сектора Газа ракету
Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа и сбили ее воздухе.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Глазьев покинет свой пост в администрации президента
Советник президента России Сергей Глазьев перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 05:09
Экономика
В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей (сейчас 11 280 рублей).
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Воронеже разыскивают подбросившую в храм младенца женщину
Инцидент произошел утром в среду, 14 августа, около 06.30.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения Парижа и Москвы
Политик уверен, что связи стоит улучшить до того, как это сделает американский лидер Дональд Трамп Бывший министр иностранных дел Франции (1997-2002) Юбер Ведрин призвал власти страны наладить отношения с Россией до того, как это сделает лидер США Дональд Трамп.
Обновлено в 00:32
Политика
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено 15 августа в 10:10
Здоровье
Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
Жительница Канады Трейси Френч рассказала зарубежным СМИ, как в течение нескольких лет принимала признак развития рака кожи за обычный прыщик.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Путин и Макрон обсудят безопасность в Европе и сотрудничество с ЕС
Обновлено вчера в 09:35
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семейные отношения
Американская актриса Шеннен Доэрти рассказала, как рак повлиял на ее семейные отношения.
Обновлено вчера в 10:30