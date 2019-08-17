Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детейLenta.ru вчера в 18:39
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов. Об этом в Facebook написала директор Московского центра паллиативной помощи Нюта Федермессер.
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с чего всё началось
«Просим вас разорвать этот замкнутый круг и найти конструктивное решение применения нелегализованных в России противоэпилептических препаратов, которые успешно и законно используют врачи во всем мире»,— говорится в послании, опубликованном руководителем Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Депздрава Москвы Нютой Федермессер в Facebook.Коммерсантъвчера в 18:03
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Матери детей-инвалидов написали письмо Путину с просьбой легализовать запрещенные лекарства
Коммерсантъвчера в 18:03
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