Политика
Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошкаРБК 15:17
Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу СТВ.
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Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь
Обновлено в 03:32
Общество
В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено в 08:38
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Политика
Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.
Обновлено в 18:48
Технологии
Российские товары начнут продаваться на AliExpress
На AliExpress появятся российские товары, их можно будет купить в любой части мира, так как Alibaba Group, которой принадлежит интернет-магазин, уходит от монополии на продажу китайской продукции, сообщил РБК представитель компании в России Антон Пантелеев.
Обновлено в 05:20
Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Испании 35 человек пострадали в массовом ДТП
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Жасмин хотела уйти от мужа из-за его ревности
Естественно, как отмечает Жасмин, ей хотелось бы больше времени проводить с семьей, но сложившуюся ситуацию она воспринимает как испытание на прочность семьи.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Помпео пообещал, что США не позволят Саудовской Аравии стать ядерной державой
США никогда не дадут Саудовской Аравии стать ядерной державой, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 14:47
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Армия и оружие
Совбез ООН призвал Хафтара избежать военного столкновения в Ливии
Совет Безопасности (СБ) ООН обращается с призывом к Ливийской национальной армии, подконтрольной фельдмаршалу Халифе Хафтару, избежать военного столкновения.
Обновлено в 18:23
Общество
Глава Boeing: компания сократит производство самолетов 737 МАХ
Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил, что с середины апреля компания временно сократит производство самолетов 737 МАХ с 52 до 42 в месяц.
Обновлено в 17:19
Футбол
Лидер «Челси» может продолжить карьеру в «Реале»
Лидер "Челси" Эден Азар может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 19:45
Музыка
Концерт Rammstein в Петербурге просят запретить из-за песен о насилии
В сети появилась петиция за отмену концертов немецкой группы Rammstein в Москве и Петербурге.
Обновлено в 17:35
Космос
Беринговом море сейчас должно быть замерзшим
Открылась новая глава в этой ситуцации: Берингово море, которое при нормальных обстоятельствах должно оставаться замороженным до мая, почти полностью освободилось от морского льда в начале апреля.
Обновлено в 17:00
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:26
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Кино
Роберт Паттинсон похвалил Кристофера Нолана
Обновлено в 14:28
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено в 11:25
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Общество
В Египте археологи обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Археологи обнаружили на юге Египта в провинции Сохар древнюю гробницу эпохи династии Птолемеев, в которой хорошо сохранились настенные росписи и мумии животных, сообщает министерство по делам древностей Египта.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в новый дом
Перед появлением на свет малыша будущие родители переехали в новый дом. Об этом сообщает британский телеканал ITV.
Обновлено в 11:01