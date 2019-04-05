Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошкаРБК 15:17

Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год. Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу СТВ.

Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка

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