Путину понравилась картошка ЛукашенкоИзвестия 15:34

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко. 29 декабря сообщалось, что Лукашенко подарил президенту России четыре мешка своей картошки и сало в честь праздников.

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