Путину понравилась картошка ЛукашенкоИзвестия вчера в 15:34

Я в домашней кухне президента, в прямом смысле этого слова, не участвую. Но, естественно, сельскохозяйственная продукция Беларуси хорошо известна и она, действительно, высокого качества.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко. 29 декабря сообщалось, что Лукашенко подарил президенту России четыре мешка своей картошки и сало в честь праздников.

Экономика Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрд Немецкий автоконцерн BMW выплатит штраф на сумму более €1 млрд из-за обвинений со стороны Еврокомиссии (ЕК) в картельном сговоре.

Политика На новых паспортах британцев отсутствуют слова «Европейский союз» По словам представителя вышеназванного ведомства, паспорта, на которых присутствуют слова «Европейский союз», по-прежнему будут выдаваться британцам.

Политика Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Здоровье Спиртные напитки не употребляют 32% омичей 32% омичей, как удалось выяснить в ходе опроса, не употребляют спиртные напитки.

Религия Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения 7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.

Экономика На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей «Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.

Политика В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Армия и оружие Лавров: Россия не меняла позицию в отношении ударов Израиля по Сирии Позиция Москвы в отношении ударов Израиля по территории Сирии не менялась, Россия считает необходимым уважение суверенитета страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Здоровье В России решают проблему качества школьного и дошкольного питания На парламентский слушаниях в Государственной Думе РФ поднималась проблема «доступности, безопасности и качества школьного и дошкольного питания».

Политика Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.

Политика Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.

Авто Hyundai патентует торговое имя Pavise Как стало известно, компания Hyundai решила запатентовать новое торговое имя Pavise и подала документы в соответствующее бюро, но интересно, что сделала она это не в крупном патентном бюро где-то в США или Европе, а в Новой Зеландии.

Политика На время дебатов Порошенко и Зеленского стадион занят под книги В Киеве на стадионе «Олимпийский», на котором кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский на 19 апреля запланировали дебаты, будет проходить «Весенний книжный Медвин».

Экономика Путин одобрил введение 5 новых налогов Как сообщает «Коммерсант», ведомству поручено предусмотреть переходный период, в течение которого за неуплату новых налогов предпринимателей не будут привлекать к уголовной ответственности.

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.

Политика Лавров: Россия и Египет координируют усилия по урегулированию в Ливии Россия и Египет плотно координируют усилия по урегулированию ситуации в Ливии, восстановление государственности в стране должно идти через инклюизивный диалог, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Экономика Банки РФ согласны переводить зарплаты по номеру телефона, но видят риски для клиентов Пока остаются открытыми вопросы действия банков при смене номера клиента, необходимости комиссий за такие переводы, работоспособности системы во время пиковых нагрузок и защиты данных от мошенников.

Космос Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация» Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».

Политика Климкин заявил, что Украина может довести Россию до разорения Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках своего выступления на телевидении заявил, что Киев может довести Россию до "разорения", потребовав от нее "компенсацию за оккупацию".

Армия и оружие Ракетные стрельбы на учениях в Черном море попали на видео В Сети появился видеоролик, на котором экипажи катеров Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" демонстрируют навыки использования ракетного оружия.

Наука Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.

Политика В США заявили, что арест Гуаидо станет «последней ошибкой» Мадуро Арест главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо станет «последней ошибкой» венесуэльского лидера Николаса Мадуро, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

Кино Умер легендарный монтажер Барри Малкин, работавший с Копполой Малкин тесно работал с Фрэнсисом Фордом Копполой — он монтировал 11 его картин, в том числе легендарные «Крестный отец 2» и «Клуб „Коттон“», которые были номинированы на «Оскар».