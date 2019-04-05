Политика
Путину понравилась картошка ЛукашенкоИзвестия вчера в 15:34
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину понравилась картошка, подаренная на Новый год его белорусским коллегой Александром Лукашенко. 29 декабря сообщалось, что Лукашенко подарил президенту России четыре мешка своей картошки и сало в честь праздников.
Читать в источнике
Оценить20
Я в домашней кухне президента, в прямом смысле этого слова, не участвую. Но, естественно, сельскохозяйственная продукция Беларуси хорошо известна и она, действительно, высокого качества.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° вчера в 16:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Песков рассказал, что Путину понравилась подаренная президентом Белоруссии картошка
Говорит Москвавчера в 14:55
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено вчера в 14:43
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено вчера в 03:30
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено вчера в 05:39
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 рабочих дней.
Обновлено вчера в 17:43
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Кокорин и Мамаев удивили своей реакцией на решение суда
3 апреля в ходе предварительного заседания суд продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.
Обновлено 03 апреля в 14:11
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»
Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало
Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.
Обновлено вчера в 13:45
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
Флагманом линейки станет семиместный кроссовер GS8, который позиционируется как модель премиум-класса, минивэн GM8 и вседорожник GS5.
Обновлено вчера в 07:40
Хоккей
Антон Белов: «СКА вернет серию с ЦСКА в Москву»
Защитник СКА Антон Белов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в пятом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено вчера в 15:27
Авто
Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас
Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Теннис
Магдалена Рыбарикова сыграет в полуфинале соревнований в Монтеррее
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Дана Борисова призналась какой самый большой гонорар планировала получить за секс
Обещала все виды секса, включая анал, но просила подыскать ей, как минимум 3 клиентов.
Обновлено в 00:58
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» высказался о дебатах Порошенко и Зеленского
Ситуацию, связанную с подготовкой дебатов между участниками второго тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прокомментировал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Обновлено вчера в 16:27
Наука
Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света
Обновлено вчера в 04:50
Здоровье
Волгоградцам назвали главные ошибки, повышающие показатели давления
О самых популярных ошибках, допускаемых при измерении артериального давления самостоятельно, читателям «ВП» рассказала представитель фирмы-производителя тонометров Светлана Куликова.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Двое участников «бессрочного протеста» задержаны в Петербурге
4 апреля сотрудники МВД задержали двух активистов "АгитРоссии" за установку "надгробия", адресованного президенту Владимиру Путину, на котором было написано о его "предательстве" россиян.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Лавров высказался о возобновлении авиасообщения между РФ и Египтом
В вопросе возобновления полноформатного авиасообщения между Россией и Египтом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил положительные сдвиги.
Обновлено в 00:43
Общество
Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Россия по-прежнему готова принять встречу глав Палестины и Израиля
Москва по-прежнему готова предоставить площадку для саммита Палестины и Израиля, переговоры лидеров могли бы способствовать выходу из тупика, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:02
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики и алкоголь
Обновлено вчера в 03:32
Политика
Венесуэла назвала новые санкции США преступными
Власти Венесуэлы назвали неприемлемыми, циничными и преступными новые санкции США и заявили, что ответят на них соответствующим юридическим путем, говорится в коммюнике МИД страны.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Инсайдеры сообщают, что Эден Азар переходит в «Реал»
Еще недавно ведущий полузащитник футбольной сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар опровергал даже факт переговоров с представителями мадридского "Реала".
Обновлено в 01:20
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено 04 апреля в 10:11
Политика
Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского
Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 12:24
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Стриженова показала годовалого внука
Известная телеведущая и счастливая бабушка Екатерина Стриженова продемонстрировала на своей страничке в социальной сети фотографию подросшего внука.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54